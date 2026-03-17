Điều ít ai biết về Hóa chất Đức Giang của Chủ tịch Đào Hữu Huyền vừa bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng 13 lãnh đạo, quản lý cấp cao để làm rõ loạt hành vi khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế và vi phạm quy định về xả thải nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Được biết, Hóa chất Đức Giang vẫn là một trong những doanh nghiệp hóa chất lớn nhất Việt Nam, thuộc nhóm xuất khẩu phốt pho vàng hàng đầu thế giới, với doanh thu mỗi năm ở mức chục nghìn tỷ đồng và lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên cạnh "đế chế" hóa chất, Đức Giang cũng bắt đầu ghi nhận dấu ấn trong bất động sản. Trước đó vào ngày 12/11/2025, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang.

Dự án do Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang – công ty con của tập đoàn triển khai, tọa lạc tại số 18, ngõ 44 phố Đức Giang (phường Việt Hưng, Hà Nội), với quy mô gần 47.500 m2. Tổ hợp bao gồm 60 căn liền kề, 880 căn hộ chung cư, khu trường học rộng 1,1 ha cùng hệ thống dịch vụ, thương mại và thể thao.

Tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng, toàn bộ sử dụng vốn tự có, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo ước tính của Vietcap, dự án có thể mang lại khoảng 413 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2027 và gần 1.000 tỷ đồng vào năm 2028 (thời điểm bàn giao chính). Với giả định giá bán trung bình 70 triệu đồng/m2 căn hộ và 250 triệu đồng/m2 nhà phố, tổng doanh thu có thể đạt hàng nghìn tỷ đồng.

Dù mang tính chất lợi nhuận "một lần", dự án được đánh giá giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả sử dụng lượng tiền mặt lớn, trong bối cảnh các dự án công nghiệp như Khu hóa chất Nghi Sơn hay chuỗi xút – clo vẫn đang trong quá trình đầu tư.

Phối cảnh dự án Đức Giang. Ảnh: DGC

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền khẳng định việc triển khai dự án không phải là bước ngoặt chiến lược sang bất động sản, mà chỉ nhằm "tận dụng quỹ đất sẵn có".

Ông cho biết doanh nghiệp đã chờ đợi suốt 5 năm do thị trường bất động sản gặp khó khăn, dù quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt từ trước. Theo kế hoạch ban đầu, dự án có thể mang về khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận.

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhấn mạnh quan điểm không theo đuổi bất động sản như một hướng đi chính, trong bối cảnh "cả nước đổ xô làm bất động sản", và khẳng định công ty vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất.

Theo báo cáo cập nhật mới đây từ SHS Research, dự án có thể khởi công trong năm 2026 và, trong kịch bản thuận lợi, các sản phẩm thấp tầng có thể được bàn giao ngay từ quý IV cùng năm.

Đáng nói, tại báo cáo này, SHS Research cảnh báo rủi ro môi trường tiếp tục là áp lực lớn đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng – hóa chất. Trong bối cảnh tiêu chuẩn giám sát ngày càng siết chặt, nếu không kiểm soát tốt ô nhiễm tại mỏ và nhà máy, doanh nghiệp có thể đối mặt với chi phí tuân thủ gia tăng, rủi ro pháp lý, phản ứng từ cộng đồng và ảnh hưởng đến thương hiệu, thậm chí nguy cơ bị đình chỉ hoạt động.

Đơn vị này lưu ý Hóa chất Đức Giang rằng với vị thế là doanh nghiệp đầu ngành, DGC cần đặc biệt chú trọng công tác quản lý môi trường tại các mỏ và nhà máy sản xuất, nhằm đảm bảo hoạt động bền vững trong dài hạn.