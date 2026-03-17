Khởi tố nhóm ‘cò’ làm giả hồ sơ, trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng môi giới bất động sản có dấu hiệu lập hồ sơ khống, làm giả giấy tờ để “hợp thức hóa” điều kiện mua nhà ở xã hội cho khách hàng không đủ tiêu chuẩn. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương xác minh, làm rõ.

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 5 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” gồm: Trần Quang Bảo (SN 1987), Bùi Minh Yến (SN 1989), Dương Thị Quyên (SN 1989), Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 1989) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1993). Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh; các đối tượng còn lại hoạt động môi giới bất động sản.

Cơ quan Công an thực hiện hoạt động tố tụng với các đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City các xã Yên Trung và Tam Đa, khi gặp khách hàng không đủ điều kiện, nhóm này đã gợi ý “ xử lý ” hồ sơ với giá từ 4– 7 triệu đồng /bộ.

Sau đó, các đối tượng trực tiếp soạn thảo, làm giả các giấy tờ như xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, đơn xác nhận lương… nhằm hợp thức hóa hồ sơ, giúp khách hàng “lọt cửa” mua nhà ở xã hội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng liên quan vụ án.

Trước đó, vào tháng 12/2025, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Bắc Ninh, phóng viên Tiền Phong đặt câu hỏi đến cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh về tình trạng “cò đất” rao bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng, có dấu hiệu trục lợi chính sách.

Tại họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn đề xuất Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc, thậm chí có thể làm chuyên án.

Tại buổi họp báo, trả lời phóng viên Tiền Phong, Đại tá Thân Văn Duy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp bán nhà ở sai đối tượng. Công an tỉnh Bắc Ninh thường xuyên nắm bắt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.