Đà Nẵng mở bán 849 căn hộ nhà ở xã hội

17-03-2026 - 14:50 PM | Bất động sản

Ngày 17/3, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B - KDC Nam cầu Cẩm Lệ. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội mở bán gồm 849 căn hộ, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 16/4 - 16/5.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhận được thông báo của chủ đầu tư dự án về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Khu vực dự án Khu chung cư Nam cầu Cẩm Lệ

Khu chung cư gồm 3 khối nhà ở xã hội (XH1 có 424 căn hộ, XH2 có 411 căn hộ, XH3 có 205 căn hộ), 1 khối nhà thương mại và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong đó, số căn hộ mở bán tại các khối nhà gồm 833 căn (XH1 có 336 căn, XH2 có 345 căn và XH3 có 168 căn).

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thông báo hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi cá nhân đang làm để tổng hợp gửi chủ đầu tư dự án.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 16/4 đến ngày 16/5/2026 tại trụ sở của chủ đầu tư dự án tại số 420 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng.

Theo Nguyễn Thành

Tiền Phong

Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn làm 5 dự án hạ tầng lớn, tổng vốn đầu tư 94.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Hà Nội tính di dời các trường đại học khỏi nội đô, chuyển đất thành nhà ở xã hội

Ngay tháng sau, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến metro 33.000 tỷ đồng nối tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

13:26 , 17/03/2026
Sau đề xuất tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, Sun Group tiếp tục rót gần 7.000 tỷ làm KĐT tại nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

13:25 , 17/03/2026
Bỏ xa người mua BĐS ở tâm thế chờ đợi, nhiều nhà đầu tư kì cựu đã nhìn thấy cơ hội trước khi thị trường thực sự bùng nổ

13:24 , 17/03/2026
Cen Land tái xuất tại "Săn nhà thông minh": Chưa chơi đã có 100 triệu đồng

12:23 , 17/03/2026

