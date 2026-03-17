Đà Nẵng mở bán 849 căn hộ nhà ở xã hội

Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhận được thông báo của chủ đầu tư dự án về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Khu vực dự án Khu chung cư Nam cầu Cẩm Lệ

Khu chung cư gồm 3 khối nhà ở xã hội (XH1 có 424 căn hộ, XH2 có 411 căn hộ, XH3 có 205 căn hộ), 1 khối nhà thương mại và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong đó, số căn hộ mở bán tại các khối nhà gồm 833 căn (XH1 có 336 căn, XH2 có 345 căn và XH3 có 168 căn).

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thông báo hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi cá nhân đang làm để tổng hợp gửi chủ đầu tư dự án.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 16/4 đến ngày 16/5/2026 tại trụ sở của chủ đầu tư dự án tại số 420 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng.