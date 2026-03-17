Ngay tháng sau, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến metro 33.000 tỷ đồng nối tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai tuyến đường sắt đô thị (metro) số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch được phê duyệt, ngay trong tháng 3/2026, hàng loạt thủ tục quan trọng sẽ được hoàn tất. Cụ thể, ngày 16/3/2026 hoàn thành việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án; ngày 17/3/2026 hoàn tất lấy ý kiến tham vấn cộng đồng tại các phường có tuyến đi qua.

Đáng chú ý, hồ sơ thiết kế giữa kỳ (FEED), bao gồm phương án tuyến và vị trí các công trình trên tuyến, dự kiến hoàn thành vào ngày 20/3/2026, tạo cơ sở để đẩy nhanh các bước tiếp theo trong quy trình đầu tư.

Bước sang tháng 4/2026, tiến độ dự án tiếp tục được đẩy mạnh. Theo đó, Hội đồng thẩm định sẽ hoàn tất báo cáo thẩm định vào ngày 17/4/2026. Ngay sau đó, ngày 18/4/2026, UBND TP.HCM dự kiến phê duyệt dự án đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Về công tác chuẩn bị thi công, mặt bằng dự kiến được bàn giao vào ngày 19/4, đồng thời khởi công hạng mục tường vây và nhà ga đầu tiên ngay trong tháng 4/2026.

Do được xác định là dự án cấp bách, với khối lượng công việc còn lại rất lớn, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung giải quyết hồ sơ theo cơ chế ưu tiên, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo không chậm trễ, không quá hạn, linh hoạt triển khai các thủ tục để đáp ứng điều kiện khởi công đúng kế hoạch.

Liên quan đến phương án đầu tư, tuyến Bến Thành – Thủ Thiêm hiện đang được Tập đoàn Trường Hải (THACO) đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Thành phố đã giao doanh nghiệp lập báo cáo nghiên cứu khả thi để hoàn thiện hồ sơ đầu tư.

Theo đề xuất, tuyến metro này có chiều dài khoảng 6 km, toàn bộ đi ngầm, đồng thời là một phân đoạn của tuyến metro số 2 TP.HCM, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 33.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm được kỳ vọng tạo trục kết nối trực tiếp giữa khu lõi trung tâm và đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời đóng vai trò mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối sân bay Long Thành trong tương lai.

Trong thông điệp đầu năm mới ngày 23/2, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cũng cho biết trong năm nay, doanh nghiệp sẽ khởi công tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm và Metro Thủ Thiêm - Long Thành, với mục tiêu "hoàn thành, khai thác đồng bộ vào năm 2030".

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại tỉnh Đồng Nai, có tổng diện tích gần 5.000 ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng). Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước. Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ICAO. Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

Tú An