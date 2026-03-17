Đào đường, dựng rào chắn thi công cống ngầm khẩn cấp lưu vực Tô Lịch - Tả Nhuệ

17-03-2026 - 15:11 PM | Bất động sản

Hàng loạt rào chắn vừa được dựng lên dọc tuyến đường Lạc Long Quân (Hà Nội) để phục vụ thi công dự án cống ngầm khẩn cấp dài 350m. Việc thi công khiến lòng đường bị thu hẹp, phần nào ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân vào giờ cao điểm.

Theo ghi nhận, dọc tuyến Lạc Long Quân (đoạn từ ngã ba Thụy Khuê đến nút giao Hoàng Quốc Việt), hàng loạt rào chắn được dựng lên để hạ đặt những đốt cống bê tông cốt thép cỡ lớn. Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án đầu tư khẩn cấp nhằm cải thiện hệ thống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch – Tả Nhuệ, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 5/2026.

Dọc tuyến Lạc Long Quân, nhà thầu dựng các lô rào chắn di động dài khoảng 10m, rộng 5m. Việc "chia lô" đào đường khiến phần mặt đường lưu thông bị thu hẹp chỉ còn khoảng 3,5 đến 10m (tùy từng đoạn). Dòng phương tiện thường xuyên phải nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp, đặc biệt ùn ứ nghiêm trọng vào các khung giờ sáng và chiều.

Bên trong rào chắn, máy xúc và cần cẩu được huy động tối đa để đào hố sâu. Công nhân tất bật hạ những đốt cống bê tông cốt thép cỡ lớn, tỉ mỉ căn chỉnh trước khi đấu nối trực tiếp vào hệ thống thoát nước hiện hữu của thành phố.

Với đặc thù thi công trên tuyến đường có mật độ giao thông cao, nhà thầu áp dụng phương án thi công cuốn chiếu. Cứ đặt cống xong đoạn nào, đơn vị sẽ tiến hành lấp đất và hoàn trả kết cấu mặt đường tạm ngay đoạn đó để xe cộ lưu thông an toàn, trước khi chuyển rào chắn sang vị trí tiếp theo.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện tại nằm ở vòng xuyến nút giao Hoàng Quốc Việt – Bưởi – Lạc Long Quân. Tại đây, một rào chắn "khổng lồ" chiếm toàn bộ mặt đường (rộng 17m, dài 25m) được dựng cố định trong khoảng 7 ngày.

Để đảm bảo lưu thông, đơn vị thi công đã xén một phần gầm cầu Vành đai 2 trên cao, tổ chức luồng riêng cho xe máy và ô tô dưới 8 chỗ (tĩnh không 4,5m). Các xe lớn hơn buộc phải đi thẳng vào đường Bưởi và quay đầu ở khu vực cầu T11.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, các công đoạn thi công nặng nhọc chủ yếu được thực hiện xuyên đêm, từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

Khi dự án hoàn thành, tuyến cống ngầm mới được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ngập úng khu vực xung quanh mỗi khi bước vào mùa mưa.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu biển nhân tạo rộng hơn 21ha, lớn bậc nhất Việt Nam, có sức chứa lên đến 30.000 du khách

Sau đề xuất tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, Sun Group tiếp tục rót gần 7.000 tỷ làm KĐT tại nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

Đà Nẵng mở bán 849 căn hộ nhà ở xã hội

14:50 , 17/03/2026
Ngay tháng sau, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến metro 33.000 tỷ đồng nối tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

13:26 , 17/03/2026
Bỏ xa người mua BĐS ở tâm thế chờ đợi, nhiều nhà đầu tư kì cựu đã nhìn thấy cơ hội trước khi thị trường thực sự bùng nổ

13:24 , 17/03/2026
Cen Land tái xuất tại "Săn nhà thông minh": Chưa chơi đã có 100 triệu đồng

12:23 , 17/03/2026

