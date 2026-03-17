Công ty con của Novaland chậm thanh toán gần 126 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Nova Final Solution vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 13/3/2026, Nova Final Solution phải thực hiện thanh toán 102,7 tỷ đồng tiền gốc và gần 23,3 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NOVA Final Solution.Bond.2019.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên Nova Final Solution chưa thanh toán được số tiền nêu trên. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cho biết đang thương thảo với nhà đầu tư về việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu nêu trên, dự kiến trong tháng 4/2026.

Nguồn: HNX

Được biết, lô trái phiếu NOVA Final Solution.Bond.2019 được phát hành 13/3/2025, giá trị phát hành 1.350 tỷ đồng. Trái phiếu này ban đầu có kỳ hạn 4 năm, sau đó được gia hạn thành 6 năm, qua đó ngày đáo hạn lùi tới 13/03/2026.

Trước đó, Nova Final Solution đã 3 lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã NOVA Final Solution.Bond.2019. Gần đây nhất, ngày 12/2/2026, doanh nghiệp đã mua lại giá trị 997,2 tỷ đồng, qua đó giá trị lưu hành của trái phiếu này giảm xuống còn 102,7 tỷ đồng như hiện tại.

Theo thông tin ghi nhận trên HNX, đây là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Nova Final Solution.

Theo tìm hiểu, Nova Final Solution được thành lập từ năm 2016, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tính đến cuối năm 2025, Nova Final Solution là công ty con do CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) sở hữu 99,98%. Ông Bùi Đạt Chương, em trai Chủ tịch NVL Bùi Thành Nhơn, là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật tại Nova Final Solution.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Nova Final Solution báo lỗ hơn 34 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 85 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng vọt lên mức gần 5.880 tỷ đồng. Trong đó gồm 3.586 tỷ đồng vốn điều lệ và gần 2.256 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp không có nợ ngân hàng nhưng khoản nợ phải trả khác tăng vọt từ 824 tỷ đồng lên gần 5.384 tỷ đồng.