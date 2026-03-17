Hà Nội muốn điều chỉnh quy hoạch khu đô thị “nhà giàu” Ciputra hơn 2 tỷ USD, cách hồ Tây chỉ 1 km

UBND phường Phú Thượng vừa ban hành thông báo về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến đối với nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại một số ô đất thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra Hà Nội).

Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện tại các ô quy hoạch thuộc các giai đoạn của Khu đô thị Nam Thăng Long. Cụ thể, giai đoạn I gồm ô quy hoạch CX04; giai đoạn II gồm các ô I.C.41, CV2, IV.L.65, IV.L.66 và 17-THPT; giai đoạn III gồm các ô BT04, BT06, CL2, BT07, TH01, NT02, CX02 và DX01.

Việc niêm yết được thực hiện nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân tiếp cận thông tin, nghiên cứu hồ sơ, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến cho phương án điều chỉnh. Qua đó, góp phần hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Bản đồ sử dụng đất quy hoạch (nguồn ảnh: UBND TP Hà Nội).

Thông qua quá trình lấy ý kiến rộng rãi, UBND phường Phú Thượng cũng hướng tới tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, đồng thời phát huy vai trò giám sát và tham gia của người dân trong quản lý, phát triển đô thị.

UBND phường đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân quan tâm theo dõi nội dung niêm yết, chủ động nghiên cứu và đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện quy hoạch Khu đô thị Nam Thăng Long theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với định hướng chung của Thủ đô.

Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra Hà Nội) là một trong những khu đô thị cao cấp quy mô lớn tại Hà Nội, với diện tích hơn 300 ha. Dự án do Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long làm chủ đầu tư – liên doanh giữa Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) và Tập đoàn Ciputra (Indonesia). Đây từng là dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài lớn bậc nhất Việt Nam trước năm 2007, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,11 tỷ USD.

Một góc khu đô thị Nam Thăng Long.

Khởi công từ năm 2002, khu đô thị được quy hoạch gồm khoảng 50 tòa nhà cao tầng, 2.500 căn biệt thự cùng hệ thống văn phòng, trung tâm thương mại, khu giải trí, bệnh viện, trường học và nhiều tiện ích dịch vụ, thể thao.

Khu đô thị Ciputra sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm cách hồ Tây khoảng 1 km, hồ Gươm khoảng 10 km và sân bay Nội Bài khoảng 20 km. Dự án đồng thời kết nối nhanh với các trục giao thông quan trọng như Vành đai 2, 2,5, Vành đai 3 và cầu Nhật Tân, giúp việc di chuyển tới các khu vực khác của Hà Nội trở nên thuận tiện.



