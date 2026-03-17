Giá quá cao, mất bao nhiêu năm người thu nhập trung bình mới có nhà?

Giá chung cư tại Hà Nội tăng mạnh trong 2 năm trở đây. Ảnh: HG.

Giá nhà cao hàng chục lần so với thu nhập

Đại diện Savills Việt Nam cho biết, nhà ở giá phải chăng là sản phẩm giá vừa phải, đủ để người dân chi trả bằng thu nhập và năng lực tài chính của mình. Tuy vậy, sự chênh lệch giữa thu nhập và giá nhà ở tại Việt Nam, nhất là tại 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lại đang có khoảng cách lớn.

Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, hiện giá căn hộ trung bình ở một dự án mới khoảng 5,5-6 tỷ đồng; thu nhập trung bình một người dân khoảng 15 triệu đồng/tháng; mức chênh lệch giữa thu nhập và giá nhà lên đến hơn 30 lần. Với mức thu nhập đó, nếu tiết kiệm 40-50% thu nhập/tháng thì vài chục năm mới có thể mua được nhà.

Tương tự tại Hà Nội, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình khoảng 4,7 tỷ đồng; mức thu nhập trung bình của hộ gia đình khoảng 150 triệu đồng/năm. Đáng nói là, giá nhà hiện tại ở Hà Nội đã tăng trong 18 quý liên tiếp, trung bình tăng 17% theo năm và hiện cao hơn 73% so với thời điểm quý I/2019.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho biết, có nhiều yếu tố khiến giá nhà hiện nay bị đội lên, như: Giá đất đền bù cao, tiền thuế đất, tiền sử dụng đất hằng năm có xu hướng tăng, chi phí đầu vào tăng mạnh; thủ tục đầu tư kéo dài...

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, phần lớn người dân đô thị tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chỉ có khả năng chi trả cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền, căn hộ giá bình dân. Song hiện tại những căn hộ này lại đang có nguồn cung rất thấp.

Giá nhà phù hợp, cần gì để triển khai?

Trước thực trạng giá nhà vượt quá xa thu nhập của phần lớn người dân tại đô thị, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

Dự thảo đề xuất hệ thống chính sách phục vụ thí điểm phát triển nhà ở thương mại, bao gồm quy hoạch và kế hoạch phát triển, cơ chế đất đai, đầu tư xây dựng, ưu đãi dự án, phương thức xác định giá bán và giao dịch nhà ở.

Đáng chú ý, doanh nghiệp tham gia phát triển loại hình này được hưởng nhiều ưu đãi, như: được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư dự án và không phải bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong phạm vi dự án...

Nguyên tắc xác định giá bán và giá thuê mua được xây dựng trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đất đai, đầu tư xây dựng và chi phí hợp pháp khác, cộng với lợi nhuận định mức tối đa 15%. Chính sách này được kỳ vọng tạo thêm nguồn cung nhà ở cho nhóm người có thu nhập trung bình, đặc biệt là những người có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng.

Trong góp ý về cơ chế thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp cho nhóm thu nhập trung bình, Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) cho rằng tại đô thị, người độc thân có thu nhập khoảng 21-30 triệu đồng mỗi tháng và hộ gia đình 40-50 triệu đồng mỗi tháng được xem là nhóm thu nhập trung bình. Nhóm này không thuộc diện mua nhà ở xã hội nhưng cũng khó tiếp cận nhà ở thương mại do mặt bằng giá cao.

HoREA đồng thời đề xuất áp dụng cơ chế tín dụng ưu đãi với lãi suất khoảng 6-7% mỗi năm trong 10-12 năm cho người mua hoặc thuê mua căn hộ có giá 30-70 triệu đồng mỗi m2, mức giá theo Hiệp hội là phù hợp với nhóm thu nhập trung bình tại đô thị.