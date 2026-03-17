UBND TPHCM ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, với mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 10-2026, tạo điều kiện khởi công và đưa dự án vào khai thác năm 2028.

UBND TPHCM yêu cầu giao mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ trước tháng 10-2026

Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi. Các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia để bảo đảm tiến độ.

Trong quý I/2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn tất phê duyệt phương án tuyến, phạm vi thu hồi đất và các công trình trên tuyến. Đến tháng 4-2026, phải chuẩn bị xong quỹ đất, nhà tái định cư và rà soát điều chỉnh quy hoạch liên quan. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến được phê duyệt trong tháng 5-2026.

Sau khi hoàn tất thủ tục, công tác thu hồi đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được triển khai, với thời gian thực hiện tối đa 120 ngày theo quy định của Luật Đất đai 2024. Việc chi trả bồi thường, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư phải hoàn thành trong tháng 10-2026.

Song song đó, các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông… có trách nhiệm phối hợp di dời công trình bị ảnh hưởng, bảo đảm hoàn tất trước quý IV/2026 để không làm chậm tiến độ dự án.

UBND TPHCM cũng phân công cụ thể trách nhiệm cho từng sở, ngành. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thẩm định, theo dõi tiến độ; Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc chịu trách nhiệm về quy hoạch, phương án tuyến; Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn và hướng dẫn cơ chế tạm ứng kinh phí từ nhà đầu tư.

Chính quyền các phường, xã nơi dự án đi qua được giao nhiệm vụ tổ chức kiểm đếm, lập phương án bồi thường, tuyên truyền vận động người dân, đồng thời chịu trách nhiệm giải ngân và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Các cơ quan liên quan cũng phải tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp trục lợi chính sách, bảo đảm ổn định an ninh trật tự tại khu vực triển khai dự án.

Định kỳ hằng tháng, các đơn vị phải báo cáo tiến độ về UBND TPHCM để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm dự án được triển khai đúng kế hoạch.