Sau nhiều lần bị thúc tiến độ, quy hoạch sông Hồng vẫn “ì ạch”, liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - THACO - T&T - Hòa Phát lý goải gì?

18-03-2026 - 06:10 AM | Bất động sản

Liên danh nhà đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng kiến nghị lùi mốc hoàn thành nhằm “khớp nối” với quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang được nghiên cứu.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội về tiến độ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5.000), cùng các nội dung liên quan như phương án tuyến đường hai bên sông Hồng, tuyến đường sắt đô thị ngầm phía hữu ngạn và các dự án thành phần tỷ lệ 1/500.

Theo cơ quan này, thời gian qua, Sở đã phối hợp với các sở, ngành, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh nhà đầu tư để triển khai lập, hoàn thiện phương án quy hoạch. Đồng thời, Sở đã có 3 lần đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Một số nội dung bước đầu đã được nghiên cứu, thống nhất, bao gồm định hướng tuyến trục cảnh quan, phương án tổ chức giao thông và vị trí các cầu vượt sông Hồng.

Về các dự án thành phần, một số đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, như Công viên Phú Thượng. Bên cạnh đó, các khu tái định cư tại Thư Lâm (Đông Anh), Bồ Đề và Lĩnh Nam đã được xác định ranh giới sơ bộ, làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong các giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đánh giá tiến độ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án tuyến đường hai bên sông Hồng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND TP theo kế hoạch ban đầu, các nội dung này cần hoàn thành trong thời gian ngắn để phục vụ triển khai các dự án thành phần.

Trước thực tế đó, liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ, CTCP Tập đoàn Trường Hải, CTCP Tập đoàn T&T và CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã có văn bản ngày 4/3 đề xuất điều chỉnh tiến độ hoàn thành đồ án đến tháng 7/2026. Lý do được đưa ra là cần bảo đảm sự đồng bộ với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được nghiên cứu.

Liên danh cũng kiến nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất bãi sông đã được xác định theo quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển trục cảnh quan sông Hồng.

Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề xuất UBND TP xem xét điều chỉnh thời hạn hoàn thành đồ án đến tháng 7/2026 để bảo đảm tính đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô. Trong tháng 3, các đơn vị cần tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định các nội dung chính, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo lộ trình cụ thể.

Cùng với đó, Sở kiến nghị rà soát tổng thể các quy hoạch, chương trình và dự án liên quan trong khu vực nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo về chức năng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và định hướng phát triển không gian. Đồng thời, các chỉ tiêu sử dụng đất bãi sông cũng cần được điều chỉnh phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và đê điều đã được phê duyệt, làm nền tảng cho các giai đoạn triển khai tiếp theo.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu biển nhân tạo rộng hơn 21ha, lớn bậc nhất Việt Nam, có sức chứa lên đến 30.000 du khách

Sau đề xuất tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ, Sun Group tiếp tục rót gần 7.000 tỷ làm KĐT tại nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng, vượt Landmark 81 gần 200 m, trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ

NÓNG: Toà nhà trung tâm New York bốc cháy ngùn ngụt

Người xưa dặn: 'Mở cửa vào nhà không thấy 4 thứ này, cuộc sống như ý': Đọc xong mới giật mình vì quá đúng

UBND TPHCM ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

