MIK Group lần đầu công bố thông tin về căn hộ hạng sang The Magnolia thuộc M Series

Tại sự kiện, MIK Group cũng lần đầu chia sẻ rõ hơn về định hướng phát triển của The Magnolia tại Long Biên, Hà Nội. Dự án được phát triển theo mô hình private residences, với số lượng căn hộ được giới hạn có chủ đích và mật độ xây dựng thấp nhằm mang đến trải nghiệm sống riêng tư cho một cộng đồng cư dân chuẩn thương gia.

Theo MIK Group, định hướng của dự án không phải là tạo ra một khu nhà ở quy mô lớn, mà là kiến tạo một không gian sống tách biệt khỏi nhịp sống đô thị - nơi cư dân có thể tận hưởng sự riêng tư và cảm giác cân bằng hiếm có giữa lòng thành phố.

Để hiện thực hóa định hướng này, MIK Group hợp tác với nhiều đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và phát triển dự án. Trong đó, Benoy - đơn vị tư vấn kiến trúc và quy hoạch tổng thể nằm trong Top 50 thế giới, đảm nhiệm thiết kế kiến trúc; Studio HBA - thương hiệu thiết kế nội thất khách sạn cao cấp nổi tiếng toàn cầu, phụ trách thiết kế nội thất nhằm mang lại trải nghiệm sống tinh tế và sang trọng cho từng không gian căn hộ.

Song song với đó, Turner International - đơn vị quản lý xây dựng từng tham gia nhiều công trình biểu tượng trên thế giới, đảm nhiệm vai trò quản lý thi công, mang đến sự đồng nhất giữa tầm nhìn thiết kế và chất lượng thực thi.

Tại sự kiện, ông Bojan Petkovic, đại diện Turner International cho biết dự án The Magnolia được phát triển với định hướng tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và quản lý xây dựng.

"Chúng tôi tin rằng The Magnolia sẽ trở thành một dự án tiêu biểu, góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho phân khúc bất động sản hạng sang tại Hà Nội," ông Bojan chia sẻ.

Ông Nguyễn Dũng Minh – Phó Tổng Giám đốc MIK Group chia sẻ về dự án.

Theo đại diện MIK Group, tại The Magnolia, giới tinh hoa không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một căn hộ mà là hành trình tận hưởng trạng thái "nở rộ" của bản thân trong một không gian được tinh chỉnh đến mức "everything feels just right", nơi mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều diễn ra tự nhiên và trọn vẹn.

Cách MIK Group thiết kế trải nghiệm của sự kiện cũng phản ánh chính định hướng của dự án. Thay vì tạo ra một chương trình mang tính đại chúng, "In Bloom" được xây dựng như một hành trình trải nghiệm có chọn lọc, tương tự cách The Magnolia được phát triển như một không gian sống dành cho một cộng đồng cư dân giới hạn.



