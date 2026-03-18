18-03-2026 - 08:57 AM | Bất động sản

MIK Group lần đầu công bố thông tin về căn hộ hạng sang The Magnolia thuộc M Series

Ngày 17/3 tại khách sạn Fairmont Hanoi, MIK Group tổ chức sự kiện trải nghiệm thương hiệu "In Bloom", lần đầu tiên hé lộ những thông tin về The Magnolia - dự án căn hộ hạng sang thuộc M Series dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Tại sự kiện, MIK Group cũng lần đầu chia sẻ rõ hơn về định hướng phát triển của The Magnolia tại Long Biên, Hà Nội. Dự án được phát triển theo mô hình private residences, với số lượng căn hộ được giới hạn có chủ đích và mật độ xây dựng thấp nhằm mang đến trải nghiệm sống riêng tư cho một cộng đồng cư dân chuẩn thương gia.

Theo MIK Group, định hướng của dự án không phải là tạo ra một khu nhà ở quy mô lớn, mà là kiến tạo một không gian sống tách biệt khỏi nhịp sống đô thị - nơi cư dân có thể tận hưởng sự riêng tư và cảm giác cân bằng hiếm có giữa lòng thành phố.

Để hiện thực hóa định hướng này, MIK Group hợp tác với nhiều đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và phát triển dự án. Trong đó, Benoy - đơn vị tư vấn kiến trúc và quy hoạch tổng thể nằm trong Top 50 thế giới, đảm nhiệm thiết kế kiến trúc; Studio HBA - thương hiệu thiết kế nội thất khách sạn cao cấp nổi tiếng toàn cầu, phụ trách thiết kế nội thất nhằm mang lại trải nghiệm sống tinh tế và sang trọng cho từng không gian căn hộ.

Song song với đó, Turner International - đơn vị quản lý xây dựng từng tham gia nhiều công trình biểu tượng trên thế giới, đảm nhiệm vai trò quản lý thi công, mang đến sự đồng nhất giữa tầm nhìn thiết kế và chất lượng thực thi.

Tại sự kiện, ông Bojan Petkovic, đại diện Turner International cho biết dự án The Magnolia được phát triển với định hướng tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế và quản lý xây dựng.

"Chúng tôi tin rằng The Magnolia sẽ trở thành một dự án tiêu biểu, góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho phân khúc bất động sản hạng sang tại Hà Nội," ông Bojan chia sẻ.

MIK Group lần đầu lộ thông tin về căn hộ hạng sang The Magnolia thuộc M Series - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Dũng Minh – Phó Tổng Giám đốc MIK Group chia sẻ về dự án.

Theo đại diện MIK Group, tại The Magnolia, giới tinh hoa không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một căn hộ mà là hành trình tận hưởng trạng thái "nở rộ" của bản thân trong một không gian được tinh chỉnh đến mức "everything feels just right", nơi mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều diễn ra tự nhiên và trọn vẹn.

Cách MIK Group thiết kế trải nghiệm của sự kiện cũng phản ánh chính định hướng của dự án. Thay vì tạo ra một chương trình mang tính đại chúng, "In Bloom" được xây dựng như một hành trình trải nghiệm có chọn lọc, tương tự cách The Magnolia được phát triển như một không gian sống dành cho một cộng đồng cư dân giới hạn.


Mộc Lan

An Ninh Tiền Tệ

Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng, vượt Landmark 81 gần 200 m, trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ

Ngay tháng sau, Sun Group sẽ khởi công sân bay tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, khu vực từng "bùng nổ" vì sốt đất lại được chú ý

Lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận nói gì về việc tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau bị lún?

08:18 , 18/03/2026
Hạ tầng 2026 - 2030 đưa trục Nam Đà Nẵng thành tâm điểm phát triển mới

08:00 , 18/03/2026
TP.HCM tái cấu trúc hạ tầng: Xác lập tâm điểm mới tại khu Đông

08:00 , 18/03/2026
'Lo' thừa nhà to, thiếu nhà nhỏ khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời

07:17 , 18/03/2026

