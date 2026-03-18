KN Vạn Ninh thanh toán một phần trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện mặt trời KN Vạn Ninh (KN Vạn Ninh) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 11/3/2026, KN Vạn Ninh đã mua lại 15 tỷ đồng trái phiếu mã KVN và 54 tỷ đồng trái phiếu KNVCH2131001; đưa giá trị còn lại của 2 lô này về mức 395,7 tỷ đồng và 344,1 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Được biết, lô trái phiếu KNVCH2131001 phát hành ngày 29/7/2021, giá trị phát hành 595,2 tỷ đồng. Với kỳ hạn 123 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 23/10/2031.

Mục đích phát hành là để đầu tư thanh toán các chi phí xây dựng, thiết bị dự án và chi phí liên quan khác đến Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh, công suất 100MWp.

Trái chủ là 1 tổ chức tín dụng trong nước. Đơn vị đứng ra thu xếp cho lô trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Liên quan đến lô trái phiếu KNVCH2131001, trước đó, KN Vạn Ninh đã có văn bản gửi HNX công bố thông tin bất thường liên quan đến tài sản bảo đảm của lô này.

Cụ thể, KN Vạn Ninh dùng các tài sản bảo đảm gồm: Quyền tài sản phát sinh từ Dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh cũ, tỉnh Khánh Hòa) do doanh nghiệp làm chủ đầu tư; Công trình xây dựng của dự án gắn liền với đất; toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn hiện hữu tại KN Vạn Ninh; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán điện của dự án với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đồng bảo đảm cho nghĩa vụ khoản vay bù đắp 430 tỷ đồng chi phí thực hiện dự án trên của công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Chi nhánh Sở giao dịch 2. Ngày bắt đầu có hiệu lực là 30/12/2024.

Còn lô trái phiếu KVN được phát hành hồi tháng 10/2020, với giá trị phát hành 684,8 tỷ đồng. Với kỳ hạn 132 tháng, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 23/10/2031.

KN Vạn Ninh là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Cụ thể, KN Vạn Ninh do Công ty TNHH KN Cam Ranh (KN Cam Ranh) và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) góp vốn thành lập vào năm 2017 để thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh.

Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của KN Vạn Ninh là bà Lê Nữ Thùy Dương (SN 1976)- con gái doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 5/2021, KN Vạn Ninh tăng vốn từ 746,7 tỷ đồng lên 782 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: KN Cam Ranh (30%) và Golf Long Thành (70%).

Đáng chú ý, KN Cam Ranh được biết đến là công ty con của Golf Long Thành. Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 6/2025), KN Cam Ranh tiến hành tăng vốn điều lệ từ 7.900 tỷ đồng lên 9.000 tỷ đồng; trong đó, Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.

Còn tại Golf Long Thành, bà Trần Cẩm Nhung (SN 1946) hiện đang là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Bà Cẩm Nhung là vợ doanh nhân Lê Văn Kiểm.