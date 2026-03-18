Hà Nội nghiên cứu chuyển các trường đại học sau di dời thành nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 107 về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội.

Mục tiêu tổng quát là thực hiện quản lý, sắp xếp, khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định pháp luật về tài sản công, bảo đảm tập trung, thống nhất đầu mối quản lý.

Bên cạnh đó, Thành phố đưa vào khai thác, cho thuê hoặc sử dụng vào các mục đích khác đối với 100% quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố còn trống, chưa khai thác, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh lãng phí.

Ảnh minh họa

Kế hoạch của Thành phố cũng yêu cầu rà soát tổng thể các cơ chế chính sách liên quan quỹ chung cư tái định cư (tiêu chí, tiêu chuẩn đầu tư xây dựng; quy trình phê duyệt bố trí nhà tái định cư; trình tự, thủ tục mua bán, bàn giao, thanh toán; cơ chế linh hoạt trong thu hồi, điều chuyển, bố trí quỹ nhà tái định cư giữa các dự án, đặc biệt là các căn hộ người dân không nhận nhà; khu tái định cư đa mục tiêu…).

Các cơ quan căn cứ quy định hiện hành, chủ động triển khai hoặc đề xuất tham mưu các cơ chế, biện pháp để tăng tỷ lệ lấp đầy của quỹ nhà (cho phép công nhân của các doanh nghiệp đang làm việc trong khu công nghiệp thuê lưu trú; bố trí tạm cư phục vụ các dự án GPMB trên địa bàn Thành phố (trong trường hợp có nhu cầu...).

Trên cơ sở tổng rà soát danh mục, tình hình quản lý, sử dụng quỹ nhà, cơ chế chính sách liên quan để xác định tiêu chí đối tượng được phép thuê, mua, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về nhà ở làm cơ sở thực hiện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng thuê, phân loại các trường hợp vướng mắc để xử lý theo nhóm vấn đề, tham mưu xây dựng chế tài xử lý các trường hợp chây ỳ, cố tình không ký hợp đồng, không nộp tiền thuê nhà.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án cải tạo chung cư cũ để chỉnh trang đô thị, trong đó có thể lấy quỹ nhà này để tổ chức thực hiện trước để giải quyết tổng thể các vấn đề.

Nghiên cứu chuyển đổi công năng thành quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư nếu đủ tiêu chuẩn. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng và không đủ điều kiện chuyển đổi thì thực hiện bán đấu giá để thu hồi tiền cho ngân sách.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu nghiên cứu đánh giá tình trạng công trình, lập hồ sơ đề xuất Dự án cải tạo, sửa chữa nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp. Song song với quá trình di dời các trường đại học ra khỏi thành phố, nghiên cứu, tham mưu chuyển đổi quỹ nhà này sang nhà ở tái định cư hoặc nhà ở xã hội.

Tập trung đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư bàn giao dứt điểm phần diện tích kinh doanh dịch vụ (KDDV) tại các nhà chung cư thương mại mà chủ đầu tư phải bàn giao cho thành phố quản lý cho đơn vị, doanh nghiệp quản lý kinh doanh nhà của thành phố...