Bất động sản Điểm mặt tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm ngay cửa ngõ khu Nam TP. Hồ Chí Minh Ngọc Mai • 18/03/2026 - 08:24

Khu Nam TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai giai đoạn 2025–2030, mở ra dư địa tăng trưởng cho thị trường đô thị và bất động sản khu vực.

Điểm “giao thoa” kết nối hạ tầng trọng điểm phía Nam

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án trọng điểm, làm thay đổi diện mạo đô thị. Giai đoạn 2026–2030, thành phố dự kiến triển khai 77 dự án với tổng vốn khoảng 1,8 triệu tỷ đồng nhằm tăng cường kết nối nội đô và liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị. Trong bức tranh đó, khu Nam TP. Hồ Chí Minh nổi lên như điểm giao thoa của nhiều trục hạ tầng chiến lược, kết nối thuận tiện giữa trung tâm thành phố đến khu Đông, đi các tỉnh miền Tây và sân bay Long Thành, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho các đô thị hiện hữu tại khu vực.

Dự án hạ tầng nổi bật phải kể đến trục Bình Tiên - Nguyễn Văn Linh được TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm kết nối trực tiếp khu Nam với trung tâm TP. Hồ Chí Minh, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các trục đường lớn như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 50. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành thêm một trục giao thông Đông - Tây quan trọng, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh sang khu Nam mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị dọc tuyến.

Hơn nữa, tuyến đường này còn liên kết trực tiếp với các trục huyết mạch như Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4, giúp tăng cường khả năng giao thương liên vùng giữa TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, định hình diện mạo đô thị hiện đại cho TP. Hồ Chí Minh nói chung, khu Nam nói riêng.

Một dự án hạ tầng làm thay đổi diện mạo đô thị khu Nam không thể không nhắc đến cầu Phú Mỹ 2 – công trình đã được khởi công giữa tháng 1/2026. Dự án có chiều dài khoảng 6,3 km, bao gồm phần cầu và hệ thống đường dẫn, trong đó đoạn qua khu Nam TP. Hồ Chí Minh nổi lên như điểm giao thoa của nhiều trục hạ tầng chiến lược, dài khoảng 4,6 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 1,7 km, giúp kết nối từ trục đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) với đường Nguyễn Ái Quốc, xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng, dự kiến sẽ thông xe vào năm 2029, hình thành trục giao thông mới cho khu Nam TP. Hồ Chí Minh; giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu và trở thành hướng tiếp cận quan trọng kết nối tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Cùng với đó, dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua khu Nam - tuyến kết nối liên vùng quan trọng giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông – Tây Nam Bộ đang đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo động lực rất lớn cho kinh tế - xã hội cũng như thị trường bất động sản.

Vành Đai 3 TP. Hồ Chí Minh dài 76 km, kết nối TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương cũ - Đồng Nai - Tây Ninh với mục tiêu cơ bản thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 6/2026. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối với nhiều tuyến cao tốc quan trọng như TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài và TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành. Tuyến đường không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô mà còn tăng cường liên kết kinh tế giữa các địa phương trong vùng.

Ngoài ra, việc khởi công cầu đường Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng quốc lộ 50, mở rộng trục Bắc – Nam, trục kênh đôi … với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang là “điểm nhấn” hạ tầng cho khu Nam TP. Hồ Chí Minh.

Có thể thấy, khi các tuyến giao thông trọng điểm hoàn thiện, khu Nam TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành điểm kết nối thuận tiện giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh – khu Đông – các tỉnh miền Tây và sân bay Long Thành. Từ đó, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, rút ngắn thời gian di chuyển, tăng thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập. Các công trình này giúp xóa bỏ điểm nghẽn giao thông, nâng cao kết nối liên vùng và định hình khu Nam thành trung tâm đô thị - logistics - dịch vụ chất lượng cao.

... Đến những đổi thay diện mạo bất động sản

Đối với thị trường bất động sản, việc nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đồng loạt khởi công hoặc sắp hoàn thiện đang tạo cú hích quan trọng cho niềm tin đầu tư và thanh khoản thị trường. Khi hạ tầng không còn dừng ở quy hoạch mà bước vào giai đoạn triển khai thực tế, sức hấp dẫn của các khu đô thị cũng gia tăng rõ rệt.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định, hạ tầng hiện nay không chỉ tạo “sóng” ngắn hạn mà đã trở thành động lực tăng trưởng dài hạn mang tính cấu trúc. Khi các tuyến vành đai, cao tốc, sân bay hay metro được triển khai đồng thời, tác động của hạ tầng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn định hình lại bản đồ kinh tế – đô thị, từ phân bổ dân cư đến dòng vốn đầu tư.

Theo đó, về dài hạn, những khu vực có hạ tầng triển khai thực chất, đồng bộ với tiện ích và hệ sinh thái đô thị sẽ duy trì được sức hút và thanh khoản bền vững. Hạ tầng vì vậy được xem là nền tảng quan trọng cho chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản.

“ Công thức đầu tư cũ ở đâu có thông tin hạ tầng là mua trước và chờ tăng giá đang dần mất tác dụng. Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư không còn phản ứng mạnh với các thông tin quy hoạch trên giấy, mà bắt đầu phân tích kỹ hơn hạ tầng nào thực sự được triển khai, tiến độ đến đâu và khả năng phát huy hiệu quả . các tuyến hạ tầng có tiến độ rõ ràng, tác động trực tiếp đến dòng người và dòng việc làm mới là những yếu tố dẫn dắt giá trị bất động sản trong thời gian tới ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Thực tế, nhìn vào bức tranh bất động sản khu Nam TP. Hồ Chí Minh để thấy, hạ tầng đang tạo nhịp hoạt động bền vững cho các dự án bất động sản, đặc biệt những dự án đã hiện hữu, hình thành cộng đồng dân cư mang lợi thế rõ nét, hưởng lợi trực tiếp từ lộ trình đầu tư phát triển hạ tầng khu vực.

Một trong những khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh có thể kế đến Mizuki Park, dự án rộng khoảng 26 ha nằm trên trục Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh) do Nam Long và 2 đối tác Nhật bản phát triển. Khu đô thị tọa lạc ngay trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Linh, tuyến giao thông quan trọng kết nối khu Nam với khu đô thị Phú Mỹ Hưng, trung tâm TP. Hồ Chí Minh và cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh.

Sau nhiều năm phát triển, Mizuki Park đã đón hơn 4.000 cư dân về sinh sống, hệ thống tiện ích và dịch vụ thương mại đã hình thành. Trong bối cảnh khu Nam đang được thúc đẩy đầu tư hạ tầng, các đô thị đã hình thành cộng đồng như Mizuki Park được đánh giá có lợi thế nhất định về khả năng kết nối với trung tâm thành phố cũng như các khu vực lân cận.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, giai đoạn hiện nay dự án đang triển khai phân khu Trellia Cove, gồm 3 tòa căn hộ và 24 căn nhà phố, bổ sung nguồn cung mới cho thị trường nhà ở khu Nam TP. Hồ Chí Minh.

Thị trường bất động sản Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều chuyển động tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, khung pháp lý dần đi vào thực thi, hạ tầng tiếp tục được đầu tư và niềm tin vào thị trường hồi phục.

Theo các chuyên gia, đây là thời điểm thị trường bất động sản nhà ở tiếp tục phục hồi có chọn lọc. Nguồn cung không còn mở rộng dàn trải, mà tập trung vào các dự án đô thị có quy mô, pháp lý rõ ràng và khả năng triển khai thực tế cao. Dòng tiền quay lại thị trường theo hướng chọn lọc bền vững, ưu tiên giá trị sử dụng, khai thác dòng tiền tốt và khả năng thanh khoản cao theo hạ tầng trọng điểm thay cho những kỳ vọng đầu tư lướt sóng trong ngắn hạn.