Đa dạng nguồn vốn cho bất động sản

Chi phí vốn gia tăng và những bất ổn từ kinh tế toàn cầu. Áp lực này không chỉ làm chậm tiến độ triển khai dự án mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản thị trường, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp (DN) và niềm tin của nhà đầu tư.

Để hạn chế tác động tiêu cực nêu trên, chính sách tiền tệ cần được điều hành theo hướng linh hoạt, ổn định mặt bằng lãi suất trung - dài hạn. Ngân hàng Nhà nước nên sử dụng linh hoạt các công cụ điều tiết thanh khoản, qua đó giảm áp lực chi phí vốn cho DN, nhất là DN thực hiện dự án có pháp lý đầy đủ và phục vụ nhu cầu ở thực. Việc ổn định lãi suất không chỉ giúp DN giảm gánh nặng tài chính mà còn hỗ trợ người mua nhà tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn, qua đó kích thích nhu cầu thị trường BĐS.

Bên cạnh đó, nhiều dự án BĐS bị đình trệ không phải vì thiếu vốn mà là do vướng mắc thủ tục pháp lý. Nếu khơi thông được điểm nghẽn này, dòng tiền sẽ được cải thiện, tiến độ dự án được đẩy nhanh và nguồn cung cũng được bổ sung. Việc cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian phê duyệt dự án và bảo đảm tính minh bạch sẽ đóng vai trò quyết định trong việc phục hồi thị trường BĐS.

Các ngân hàng cần thiết lập cơ chế phân luồng tín dụng hợp lý trong bối cảnh nguồn vốn bị kiểm soát chặt. Cần ưu tiên dòng vốn cho các dự án hiệu quả, minh bạch và đáp ứng nhu cầu ở thực, như nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại giá hợp lý. Ngược lại, cần kiểm soát chặt dòng vốn vào các phân khúc mang tính đầu cơ cao để hạn chế rủi ro.

Ở góc độ DN, bài toán khó giải nhất hiện nay không chỉ là tiếp cận vốn mà còn là quản trị dòng tiền và bảo đảm tiến độ dự án. DN cần chủ động tái cấu trúc danh mục đầu tư, rà soát toàn bộ dự án đang triển khai để ưu tiên nguồn lực cho các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, khả năng bán sản phẩm tốt và sớm tạo dòng tiền.

Việc đa dạng hóa nguồn vốn cho BĐS luôn là yêu cầu cấp thiết. DN không thể phụ thuộc hoàn toàn vào tín dụng ngân hàng mà cần tận dụng các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc phát triển các kênh dẫn vốn trung - dài hạn sẽ giúp giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng và tăng tính bền vững cho thị trường BĐS.

Về phía chính sách, cần có giải pháp hỗ trợ nhu cầu thị trường BĐS một cách có trọng tâm, như đẩy mạnh triển khai các gói tín dụng ưu đãi cho người mua nhà lần đầu, nhất là phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền. Ngoài ra, cần cân nhắc giãn hoặc hoãn một số loại thuế, phí liên quan BĐS để giảm áp lực tài chính cho cả DN và người dân.

Khơi thông thị trường trái phiếu DN cũng là yếu tố quan trọng nhằm tái cấu trúc dòng vốn cho thị trường BĐS. Cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, chuẩn hóa thông tin và tăng cường giám sát để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Khi thị trường trái phiếu vận hành hiệu quả, DN sẽ có thêm kênh huy động vốn, giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng.

Nếu chính sách được điều hành nhất quán, minh bạch; nếu DN chủ động tái cấu trúc và thích ứng với bối cảnh mới, thị trường BĐS hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, sớm bước vào chu kỳ phục hồi bền vững.