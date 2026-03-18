Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh vụ nhà dân cheo leo bên mép vực gây bức xúc ở Đồng Nai

18-03-2026 - 10:21 AM | Bất động sản

Chủ đầu tư xin lỗi dân và cam kết khắc phục hậu quả sau hơn 2 tháng lấy đất hạ cốt nền đường khiến 8 hộ dân cheo leo bên mép vực gây bức xúc dư luận

Vào tháng 12-2023, UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt dự án mở rộng đường ĐT753

1 năm sau đó (12-2024), khởi công dự án mở rộng đường ĐT753

Tháng 7-2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai điều chỉnh thiết kế, thêm phương án hạ cốt nền

Tháng 12-2025, nhà thầu bắt đầu đào hạ cốt nền đường ĐT753

Ngày 15-1-2026, 8 hộ dân kiến nghị việc hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo bên vực

Ngay sau đó, UBND xã Tân Lợi 3 lần có công văn kiến nghị cấp trên

Ngày 2-3, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu báo cáo vụ việc

Ngày 3-3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất tạm dừng thi công. 1 ngày sau đó, Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu báo cáo vụ việc. UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo dừng thi công. Chủ đầu tư hỗ trợ người dân di dời, tạm cư.

Ngày 9-3, Sở Xây dựng kiến nghị dự án chỉ được tiếp tục thi công khi hoàn tất giải phóng mặt bằng. Ngày 13-3, Công an Đồng Nai vào cuộc, làm rõ.

Ngày 14-3, lãnh đạo Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi người dân, xử lý nhà thầu. 3 ngày sau đó (17-3), ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã xin lỗi các hộ dân bị ảnh hưởng và cam kết khắc phục hậu quả, hỗ trợ, đền bù thoả đáng đảm bảo quyền lợi của các hộ dân.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng, vượt Landmark 81 gần 200 m, trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ

Ngay tháng sau, Sun Group sẽ khởi công sân bay tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, khu vực từng “bùng nổ” vì sốt đất lại được chú ý

Tandoland lỗ ròng hơn 29 tỷ đồng trong năm 2025, nợ phải trả vượt 6.100 tỷ đồng

Chủ đầu tư dự án Sapphire Coast thanh toán lãi trái phiếu

KN Vạn Ninh thanh toán một phần trái phiếu

Đa dạng nguồn vốn cho bất động sản

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên