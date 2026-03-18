Tandoland lỗ ròng hơn 29 tỷ đồng trong năm 2025, nợ phải trả vượt 6.100 tỷ đồng

Mới đây, Công ty Cổ phần Tandoland đã có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2025 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và nhà đầu tư trái phiếu.

Theo đó, kết thúc năm tài chính 2025, Tandoland báo lỗ ròng hơn 29,2 tỷ đồng, giảm 74,5% so với mức lỗ ròng hơn 114,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, nâng tổng lỗ lũy kế lên mức hơn 190 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Tandoland giảm nhẹ 2,5% so với kỳ trước, xuống còn gần 1.160 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 1.350 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 29,2 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 4,3 lần lên 5,29 lần, tương ứng tổng nợ phải trả đang ở mức gần 6.135,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng hơn 3.521 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng nợ; nợ phải trả khác gần 2.521,9 tỷ đồng, chiếm 41,1% tổng nợ; còn lại 92,5 tỷ đồng là nợ vay từ phát hành trái phiếu.

Theo thông tin ghi nhận trên HNX, Tandoland hiện đang lưu hành 3 lô trái phiếu TDLCH2226001, TDLCH2126001 và TDLCH2126002 với tổng giá còn lại tương ứng với dư nợ trái phiếu nêu trên.

Được biết, lô trái phiếu mã TDLCH2226001 có tổng giá trị phát hành 90 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/3/2022, kỳ hạn 1.660 ngày. Giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu đang ở mức 45 tỷ đồng.

Trái phiếu mã TDLCH2126001 có tổng giá trị phát hành 65 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/10/2021, kỳ hạn 5 năm. Giá trị còn lại lưu hành đang ở mức 32,5 tỷ đồng.

Còn lô trái phiếu mã TDLCH2126002 có tổng giá trị phát hành 30 tỷ đồng, được phát hành ngày 14/12/2021, kỳ hạn 1.766 ngày. Giá trị còn lại lưu hành đang ở mức 15 tỷ đồng.

Cả 3 lô trái phiếu nêu trên đều có lãi suất là 9,5%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 15/10/2026.

Về Công ty Cổ phần Tandoland, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 28/3/2017, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại Lô A1, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp này là 800 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đô nắm 35% vốn; ông Trương Đình Vĩnh sở hữu 10% và Công ty Cổ phần Bất động sản Exim nắm giữ 55% vốn.

Đến tháng 2/2022, vốn điều lệ của Tandoland được điều chỉnh tăng lên mức 1.350 tỷ đồng.

Cập nhật mới nhất ngày 21/7/2025, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Thái Bình (SN 1981).

Được biết, Tandoland là chủ đầu tư của Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tandoland có quy mô 250 ha tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ). Vốn đầu tư của dự án lên đến hơn 3.144 tỷ đồng.