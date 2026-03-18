Điều chỉnh quy hoạch để đấu giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm

Sau nhiều năm "ẩn mình", hàng ngàn căn hộ tái định cư ở Khu Đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được "khoác áo mới" nhờ chủ trương điều chỉnh quy hoạch đô thị trong kế hoạch đấu giá của UBND TP HCM.

Chuyển đổi sang nhà ở thương mại để thu hút vốn

3.790 căn hộ này thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 nằm trong chương trình đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ chung cư phục vụ tái định cư cho Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Thành phố đã chủ trương đấu giá thu tiền cho ngân sách song nhiều năm qua chưa triển khai thành công. Các lô chung cư này từng được bố trí làm bệnh viện dã chiến lúc dịch COVID-19 bùng phát. Hiện nay, các căn hộ này để trống; nhiều hạng mục, khu vực xuống cấp.

Lần này, UBND TP HCM ban hành kế hoạch thực hiện đấu giá đối với 3.790 căn hộ với mục đích nhà ở thương mại. Rút kinh nghiệm từ những lần triển khai đấu giá trước, thành phố chủ trương điều chỉnh quy hoạch để nâng cao giá trị khu vực này, hấp dẫn doanh nghiệp tham gia đấu giá. Điều này được chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá là bước đi mới, mang tính khả thi cao hơn cho công tác đấu giá. Việc điều chỉnh quy hoạch khu đất được kỳ vọng sẽ tạo sức hấp dẫn và nguồn thu tốt hơn cho ngân sách.

Ông Đào Quang Dương, quyền Trưởng Phòng Kinh tế đất - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, cho biết sở đang tích cực triển khai Kế hoạch 1047 của UBND TP HCM về tổ chức thực hiện đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh. Theo ông Dương, để triển khai kế hoạch này, thành phố cũng đã ban hành quyết định kiện toàn tổ công tác, tổ giúp việc đấu giá các khu đất và 3.790 căn hộ chung cư trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, do giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM làm tổ trưởng.

Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu cho UBND TP HCM tổ chức đấu giá các khu đất và 3.790 căn hộ; tham mưu giải quyết các kiến nghị, vướng mắc khi đấu giá theo đúng quy định pháp luật và thuộc thẩm quyền của UBND TP HCM, nhằm bảo đảm đấu giá đúng tiến độ. Tổ công tác còn kiểm tra công tác phối hợp giữa các sở, ngành và UBND phường An Khánh.

Theo ông Dương, khâu quan trọng hiện nay là UBND phường An Khánh hoàn thành thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng tối ưu hóa các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất.

Các bước còn lại như: thủ tục lựa chọn đơn vị lập chứng thư thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, xác định giá khởi điểm để đấu giá, lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản công… sẽ được thực hiện song song nhằm bảo đảm tiến độ.

Lần đấu giá này gồm đấu giá các khu đất (theo hệ số sử dụng đất, mục đích sử dụng đất) theo Nghị quyết 254/2025 (quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai). Riêng tài sản cũ (căn hộ) thì đấu giá theo hiện trạng.

Dự kiến, trong đợt này, 3.790 căn hộ sẽ được đấu giá 1 lần (1 gói thầu). Đơn vị trúng đấu giá sẽ căn cứ chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc mới để thực hiện việc cải tạo nhằm tăng giá trị, tiện ích cho các lô chung cư. Căn hộ có thể được thiết kế lại, nâng cấp… để phù hợp với đối tượng khách hàng và nhu cầu thị trường.

Khu căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm

Gấp rút hoàn thiện hồ sơ trong tháng 4

Trong kế hoạch, UBND phường An Khánh được giao nhiệm vụ hoàn thành việc tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng tối ưu hóa các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất và bảo đảm phát triển bền vững.

Về công tác này, đại diện UBND phường An Khánh cho biết đang khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được thành phố chỉ đạo. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phường lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000.

Theo đó, Văn phòng HĐND và UBND phường An Khánh là chủ đầu tư; Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị là đơn vị thẩm định. Phường cũng đã triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Phường An Khánh đang hoàn thiện một số hồ sơ để trình thẩm định và phê duyệt. Phường cũng đã có văn bản gửi các sở, ngành liên quan xin lấy ý kiến.

"Phường đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của thành phố, chủ trương như thế nào thì lúc đó địa phương sẽ căn cứ để phê duyệt. Dự kiến, khoảng đầu tháng 4 sẽ có hồ sơ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch" - đại diện UBND phường An Khánh cho hay.

Trước mắt, phường An Khánh đang chờ công văn phản hồi từ các sở, ngành. Căn cứ vào các nội dung góp ý, phường sẽ giải trình và tiếp tục triển khai các bước theo quy định. Để đẩy nhanh tiến độ công việc, đơn vị phụ trách cũng phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ liên quan, làm cơ sở trình phê duyệt.

Đại diện UBND phường An Khánh cho biết việc đề xuất chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được dựa trên quy hoạch chung TP Thủ Đức (cũ) và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt trước đây. Phường sẽ đề xuất chỉ tiêu tối đa, còn khi triển khai chi tiết, thẩm định và phê duyệt sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn cùng chủ trương của thành phố. Cụ thể, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng tới đâu thì thẩm định tới đó, hiện chưa có con số cuối cùng.

"Phường được giao nhiệm vụ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để nâng giá trị khu đất, đồng thời phối hợp với các đơn vị, sở, ngành liên quan để hoàn thành công việc theo chỉ đạo của thành phố" - đại diện UBND phường An Khánh nhấn mạnh.

Cùng với việc đấu giá 3.790 căn hộ, cơ quan chức năng đang hoàn thiện tờ trình đấu giá 8 lô đất bên trong và 2 lô đất bên ngoài Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Nguồn thu từ các khu đất này sẽ tạo vốn đầu tư công và giải quyết dứt điểm việc thanh toán cho các dự án BT theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM.



