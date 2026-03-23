5 phút đi thăm 3 dự án nhà ở xã hội "hot" bậc nhất TP.HCM: Nơi có tiện ích như resort, nơi tỷ lệ chọi cao hơn thi đại học
Trong bối cảnh căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 biến mất khỏi thị trường thương mại, phân khúc nhà ở xã hội tại TP.HCM đang chứng kiến "cuộc đua" sở hữu gay gắt. Với tỷ lệ chọi kỷ lục 1/16 và sự xuất hiện của những tiện ích chuẩn resort, các dự án trọng điểm đang rất được chú ý.
Trong vài năm qua, phân khúc căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đã chính thức "xóa sổ" khỏi thị trường nhà ở thương mại TP.HCM. Các chủ đầu tư tập trung vào phân khúc cao cấp khiến tầng lớp trung lưu, người lao động phổ thông phải chuyển hướng sang nhà ở xã hội (NƠXH). Tuy vậy, trong giai đoạn 2016-2025, cả thành phố chỉ hoàn thành hơn 27.000 căn khiến việc mua NƠXH trở thành cuộc cạnh tranh gay gắt, đặc biệt tại các dự án gần trung tâm.
Để giải cơn khát
NƠXH, TP.HCM đặt mục tiêu 28.500 căn cho năm 2026 (lớn hơn cả số NƠXH 10 năm trước cộng lại) và 200.000 căn đến năm 2030. Hiện nhiều dự án đang được xây dựng và rất được quan tâm như Thủ Thiêm Green House, Phú Thọ DMC, số 4 Phan Chu Trinh.
Tiêu biểu là dự án Thủ Thiêm Green House có quy mô 4 khối cao 5 đến 9 tầng, với tổng 1.040 căn hộ diện tích từ 65 m2. Dự án nằm bám trục Võ Chí Công, thuận tiện kết nối trung tâm trong khoảng 10-15 phút. Hiện dự án đã cơ bản hoàn thiện và bắt đầu đưa vào sử dụng.
Tại
Thủ Thiêm Green House, giá thuê căn hộ dao động từ 6 đến 7,5 triệu đồng mỗi tháng tùy nội thất. Đáng chú ý, giá bán tại block C đã chạm ngưỡng 34,5 triệu đồng/m2, cao hơn đáng kể so với mức 20-25 triệu đồng của các dự án NƠXH khác.
Điểm nhấn riêng biệt của dự án này là hệ thống tiện ích "như resort" với hồ bơi vô cực tầng 5, quảng trường nước và đồi vọng nguyệt. Những hạng mục vốn chỉ mặc định cho phân khúc cao cấp này lần đầu tiên hiện diện tại một dự án NƠXH, tạo sức hút lớn cho nhóm khách hàng quan tâm đến chất lượng sống.
Dự án Phú Thọ DMC tọa lạc tại Quận 10 cũ trên khu đất 14.700 m2, quy mô 4 khối cao 25 tầng với tổng 1.254 căn. Dự án cung cấp căn hộ từ 34 đến 77 m2, chủ yếu là suất bán (755 căn) và cho thuê (270 căn). Dự án đang đẩy nhanh tiến độ để kịp nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 8/2026.
Với vị trí mặt tiền Lý Thường Kiệt, đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ. Dự án thu hút sự quan tâm đặc biệt nhờ lợi thế quỹ đất nội đô hiếm hoi và hệ thống tiện ích, bệnh viện, trường học xung quanh đã hình thành đồng bộ từ lâu.
Điểm khác biệt tại đây là "tỷ lệ chọi" kỷ lục 1/16 với 12.000 hồ sơ tranh 750 suất mua. Nguyên nhân do mức giá 21,6 triệu đồng/m2 (chưa thuế, phí) thấp hơn rất nhiều so với mức 120 triệu đồng/m2 của các dự án thương mại lân cận.
Dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh (
Bình Thạnh cũ) gồm 3 khối cao 20 tầng, cung cấp 864 căn diện tích 40 đến 76 m2. Tổng mức đầu tư dự án đạt hơn 997 tỷ đồng, tập trung xây dựng hệ thống kỹ thuật vận hành đồng bộ và hạ tầng nội khu nhằm đảm bảo chất lượng sử dụng lâu dài.
Đây là dự án đóng vai trò then chốt trong việc bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Hiện trạng dự án đang bắt đầu thi công và chưa công bố giá bán.
Tổng thể, các dự án NƠXH có vị trí thuận lợi, hạ tầng đầy đủ, tiện ích hoàn thiện đang rất được quan tâm và “cuộc chiến” mua nhà cũng trở nên gay gắt. Để nhà được phân phối đúng đối tượng, mới đây Bộ Xây dựng đã đề xuất quy định phạt tới 120 triệu đồng nếu người mua nhà ở xã hội không sử dụng để ở mà cho thuê lại.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
