Sắp có thêm Dự án 180 ha, quy mô hơn 22.000 người ngay cạnh siêu đô thị 1,6 tỷ USD của Vingroup ở Hưng Yên s

Quang cảnh buổi làm việc (nguồn ảnh: UBND xã Văn Giang).

Theo UBND xã Văn Giang (Hưng Yên), địa phương này vừa phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh cùng UBND các xã Văn Giang, Nghĩa Trụ, Hoàn Long và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị tại xã Văn Giang và xã Hoàn Long.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày những nội dung chính của đồ án quy hoạch. Theo đó, khu đô thị có tổng diện tích khoảng 179 ha, quy mô dân số dự kiến 22.558 người.

Dự án được định hướng phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hình thành không gian sống hiện đại với đầy đủ tiện ích, dịch vụ như khu nhà ở, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Khu đô thị nằm ở phía Đông, cách trung tâm tỉnh Hưng Yên khoảng 40 km, thuộc đầu mối của các hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị quan trọng trong vùng Thủ đô, đồng thời kết nối với các trục giao thông lớn như Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đường Vành đai 4.

Đáng chú ý, dự án có vị trí phía Bắc giáp Khu đô thị sinh thái Dream City (Vinhomes Ocean Park 2); phía Nam giáp đường Vành đai 4; phía Đông giáp đất canh tác; phía Tây giáp cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Trong đó, Khu đô thị sinh thái Dream City (Vinhomes Ocean Park 2) là dự án do Vinhomes triển khai từ năm 2021, có quy mô khoảng 460 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, phát triển đa dạng loại hình nhà ở như căn hộ, biệt thự, liền kề, shophouse.

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng đã công bố Quyết định số 611 ngày 03/3/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị tại xã Văn Giang và xã Hoàn Long.

Việc công bố quy hoạch là cơ sở quan trọng để triển khai các bước đầu tư xây dựng trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Một góc tỉnh Hưng Yên.

Thời gian qua, Hưng Yên nổi lên như một điểm sáng trên thị trường bất động sản khi liên tục thu hút nhiều chủ đầu tư lớn triển khai dự án. Trong năm qua, Tập đoàn Sunshine đã xúc tiến triển khai dự án Sunshine Legend City, dự kiến cung cấp gần 8.000 căn hộ ra thị trường.

Tháng 8/2025, Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại KCN Yên Mỹ II với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Trên quỹ đất 31 ha, dự án gồm 27 tòa chung cư với khoảng 9.000 căn hộ, cùng 250 căn nhà liền kề thương mại và hệ thống tiện ích, hạ tầng xã hội.

Trước đó, khu vực Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung đã sớm thu hút sự quan tâm của nhiều “ông lớn” với loạt dự án quy mô tỷ USD. Tiêu biểu là Ecopark – một trong những khu đô thị lớn nhất miền Bắc, có tổng mức đầu tư lên tới 10 tỷ USD, quy mô khoảng 500 ha.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng hiện diện với hai đại dự án gồm Vinhomes Ocean Park 2, triển khai từ năm 2021 với vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD trên diện tích 460 ha, và Vinhomes Ocean Park 3 có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, quy mô hơn 290 ha.



