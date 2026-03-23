Đường Vành đai 4 TP HCM: Nỗ lực tiến độ, chu đáo công tác an cư

Giống như nhiều khu vực triển khai dự án trọng điểm, những ngày này, dự án đường Vành đai 4 TP HCM thu hút sự quan tâm của người dân nơi tuyến đường đi qua, trong bối cảnh công trình được hạ quyết tâm hoàn thành nhanh nhất.

Các mốc thời gian quan trọng

Dự án đường Vành đai 4 TP HCM dài hơn 207 km, đi qua TP HCM, Tây Ninh và Đồng Nai. Tháng 6-2025, 48 km qua Bình Dương, nay là TP HCM, được khởi công nên phạm vi còn lại dài 159 km, tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỉ đồng.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế đặc biệt. Dự kiến công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong năm 2026 và cuối năm 2028 hoàn tất việc xây dựng.

Tại Đồng Nai, 46 km đường Vành đai 4 TP HCM đang được gấp rút triển khai

Tại Đồng Nai, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định một trong những khâu đột phá là hoàn thành bộ khung kết nối nội tỉnh, vùng, liên vùng và quốc tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh.

Trong đó, 46 km đường Vành đai 4, tổng mức đầu tư trên 26.000 tỉ đồng, được gấp rút tiến hành với mốc khởi công tháng 6-2026.

Thông tin về dự án, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tiến độ. Các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng "mạnh ai nấy chạy" làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Đến nay, tỉnh Đồng Nai chính thức phê duyệt dự án thành phần 1-2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh. Theo đó, dự án thành phần 1-2 có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng, với chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 9.000 tỉ đồng, chi phí xây dựng gần 479 tỉ đồng, thời gian thực hiện tối đa trong 6 năm.

An cư cho hàng ngàn hộ dân

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 1-2. Trong đó, hạng mục xây dựng đường gom, đường bên có tổng chiều dài gần 62 km.

Hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ thực hiện thu hồi bồi thường, hỗ trợ tái định cư một lần. Tổng diện tích đất thu hồi hơn 443 ha, tổng số hộ dự kiến tái định cư khoảng 1.119 hộ.

Về công tác tái định cư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai rà soát, trong số 9 xã có dự án đi qua thì xã An Viễn không có hộ dân phải thực hiện bố trí tái định cư. Với 8 xã còn lại, 8 khu tái định cư được dự kiến bố trí.

Sơ đồ đường Vành đai 4 TP HCM

Trong đó, 111 hộ dân trên địa bàn các xã Xuân Đường, Xuân Quế dự kiến được bố trí tái định cư vào khu tái định cư Nhân Nghĩa giai đoạn 2 trên xã Cẩm Mỹ.

Khu tái định cư B1, xã Hưng Lộc là nơi dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 40 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn xã Dầu Giây. Trong khi đó, khoảng 50 hộ dân trên địa bàn xã Bình An dự kiến được bố trí tái định cư vào khu tái định cư Long Đức.

Đối với hơn 480 hộ dân trên địa bàn xã Hưng Thịnh, dự kiến được bố trí tái định cư vào các khu tái định cư Đông Hòa và Bình Minh.

Với 163 hộ dân trên địa bàn các xã Trảng Bom, Bình Minh, dự kiến được bố trí tái định cư vào các khu tái định cư Trảng Bom và Bình Minh. Trong khi đó, khoảng 270 hộ dân xã Tân An dự kiến được bố trí vào các khu tái định cư 3,8 ha và 3,5 ha trên địa bàn xã.

"Với những thông tin từ dự án, đặc biệt là chính sách đối với người dân, chúng tôi kỳ vọng dự án được triển khai trên tinh thần minh bạch, cầu thị, nhận được nhiều sự ủng hộ và hoàn thành nhanh nhất. Qua đó, đóng góp tốt cho sự phát triển của xã hội" - bà Hằng, một người dân nơi dự án đi qua, nói.

Giải quyết mọi vướng mắc Từ cuối năm 2025, TP HCM đã lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban. Sở Xây dựng thành phố là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị quyết 220/2025 của Quốc hội, Nghị quyết 297/2025 của Chính phủ và quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng xem xét, quyết định. Mới đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu hoàn tất toàn bộ thủ tục chuẩn bị đầu tư để kịp khởi công vào ngày 19-5-2026.

Hiệu quả kết nối Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 4 TP HCM được kỳ vọng hình thành trục kết nối chiến lược giữa Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên; rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp, đô thị và cảng biển. Dự án cũng sẽ tăng cường khả năng kết nối với sân bay Long Thành, các cảng quốc tế, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới về công nghiệp, logistics và đô thị cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì tính chất quan trọng của công trình liên vùng này, các địa phương nơi dự án đi qua đều có những động thái quyết liệt hướng tới ngày hoàn thành.



