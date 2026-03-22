Bầu Đức bất ngờ lấn sân sang BĐS công nghiệp, dù "chưa có kinh nghiệm" nhưng tự tin lấp đầy thần tốc 100% trong 1 năm

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) làm chủ đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 (gọi tắt là CCN Mang Yang số 2).

Dự án CCN Mang Yang số 2 có diện tích 75 ha (tại xã Hra, Gia Lai), tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng thực hiện 300 tỷ đồng, còn lại chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), tiến độ hoàn thành dự án không quá 30 tháng.

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, nhà đầu tư phải chứng minh vốn chủ sở hữu đảm bảo thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư dự án; đề xuất giá trần cho thuê không quá suất vốn đầu tư (không bao gồm chi phí tài chính) cộng thêm 20% lợi nhuận và phương thức thanh toán toàn bộ tiền cho thuê không thấp hơn 5 năm.

Đồng thời, nhà đầu tư phải đảm bảo tối thiểu 20 ha hoặc 5% diện tích đất cụm công nghiệp để dành cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Báo Đầu Tư, trong văn bản đề nghị làm chủ đầu tư Dự án CCN Mang Yang số 2 do ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ký, công ty cho biết nguồn vốn đầu tư 400 tỷ đồng thực hiện dự án từ nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (chiếm tỷ lệ 100%).

Theo đó, về năng lực tài chính của nhà đầu tư, công ty có vốn của chủ sở hữu hơn 13.213 tỷ đồng. Bao gồm, vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ) hơn 12.674 tỷ đồng, thặng dư cổ phần hơn 408 tỷ đồng; lợi nhuận chưa phân bố hơn 1.395 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu cam kết cho các dự án đang thực hiện Dự án Phù Đổng là 191,742 tỷ đồng.

Về tiến độ, công ty đề cập tháng 4/2026 hoàn thành lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; đến tháng 6/2026 hoàn thành công tác để bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; đến tháng 12/2027 hoàn thành tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật; tháng 1/2028, triển khai quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật; tháng 12/2028 thu hút đầu tư lấp đầy 100% diện tích cụm công nghiệp.

Nguyên nhân chủ đầu tư tự tin hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2026 là trong diện tích 75 ha, đất trồng cây hàng năm khác 73 ha và đất giao thông 2 ha. Trong đó, diện tích khoảng 50 ha đất trồng cây hàng năm khác do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đang triển khai đầu tư.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đánh giá "nhìn chung quá trình khai thác sử dụng đất trong khu dự án những năm qua hiệu quả thấp; do đó việc quy hoạch khu đất nói trên để chuyển đổi sang đất Cụm công nghiệp là hoàn toàn phù hợp".

Đối với các yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai, về mức cho thuê, công ty đề xuất mức giá trần cho thuê đất gắn với hạ tầng kỹ thuật là 8,76 tỷ đồng/ha/50 năm (tương đương 33,7 USD/m2/50 năm). Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cam kết thực hiện ký quỹ bảo đảm đầu tư dự án với số tiền 5,5 tỷ đồng.

Trong kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đề cập "công ty chúng tôi chưa có kinh nghiệm thực hiện dự án về đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp".

Tuy nhiên, công ty cam kết bố trí đầy đủ nguồn vốn để triển khai hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trong vòng 22 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư; thu hút lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp trong vòng 12 tháng tiếp theo và cam kết tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án, không yêu cầu bồi hoàn bất kỳ khoản chi phí nào.



