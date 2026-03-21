Toàn cảnh tuyến đường tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam sắp được đầu tư 22.000 tỷ, kết nối Hà Nội với đại đô thị lớn nhất của Vinhomes
Từ tuyến đường "tốc độ cao" đầu tiên, Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được đề xuất đầu tư 22.000 tỷ đồng để mở rộng lên 10–12 làn xe. Không chỉ giải tỏa ùn tắc cửa ngõ phía Nam, con đường còn kết nối hàng loạt dự án bất động sản lớn dọc chiều dài 29 km.
Pháp Vân - Cầu Giẽ là tuyến đường đầu tiên cho phép tốc độ 100 km/h tại Việt Nam. Khi mới hoàn thành năm 2002, nó đã không có giao cắt đồng mức liên tục, đi thẳng tuyến. Tuy nhiên, do thiếu làn dừng khẩn cấp, đường gom, rào bảo vệ nên chưa thể coi là đường cao tốc. Bộ Giao thông Vận tải khi ấy đã khai sinh ra khái niệm “Đường được khai thác theo tốc độ cao” để dành riêng cho tuyến này.
Đến giai đoạn 2014 - 2018, đường được đầu tư 6.700 tỷ đồng để nâng cấp thành đường cao tốc với 6 làn xe, lưu lượng thiết kế 55.400 xe/ngày đêm. Tuy nhiên, đến năm 2024, lưu lượng xe trên con đường này đã lên đến 85.000 xe/ngày đêm, vượt 1,5 lần thiết kế khiến con đường thường xuyên trở nên ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ tết.
Vì thế, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đã đề xuất lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng theo hình thức PPP. Và cuối năm 2025, điều này đã được Bộ Xây dựng chấp thuận. Dự kiến, thời gian nộp hồ sơ trong quý 2 năm nay.
Tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ được xem là trục cửa ngõ quan trọng kết nối Thủ đô với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo phương án đề xuất, tổng mức đầu tư dự án là hơn 22.000 tỷ đồng, mở rộng đường từ 6 lên 10–12 làn xe.
Pháp Vân – Cầu Giẽ có chiều dài khoảng 29 km, được đầu tư theo hình thức BOT và chính thức thu phí hoàn vốn từ ngày 6/10/2015. Tuyến có điểm đầu tại Km182+300 (nút giao Pháp Vân) và điểm cuối tại Km211+256 (nút giao Đại Xuyên). Hiện mặt cắt ngang rộng 33,5 m, gồm 6 làn xe cơ giới, đóng vai trò là trục cao tốc cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Pháp Vân – Cầu Giẽ được định hướng mở rộng lên quy mô 10–12 làn xe. Cụ thể, đoạn từ Pháp Vân đến Vành đai 4 Vùng Thủ đô dự kiến đạt 12 làn, trong khi đoạn từ Vành đai 4 đến Cầu Giẽ quy mô 10 làn. Tiến trình đầu tư được xác định triển khai trước năm 2030, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng liên vùng.
Do tuyến đi qua nhiều khu dân cư, nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng và giảm tác động tới đời sống người dân, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đề xuất xây cầu cạn dọc dải đất giữa cao tốc và đường gom. Theo phương án, đoạn Pháp Vân – vành đai 4 sẽ bố trí cầu cạn mỗi chiều 3 làn xe, đoạn vành đai 4 – Khê Hồi mỗi bên 2 làn. Tuyến trên cao được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, vận tốc 120 km/h.
Với đoạn Khê Hồi – Cầu Giẽ, chủ yếu đi qua đất nông nghiệp, nhà đầu tư đề xuất xây dựng theo phương án đi thấp, mở rộng lên 10 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h nhằm tiết giảm chi phí và hạn chế tác động tới khu dân cư. Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, trong đó có hơn 10 ha đất lúa cần chuyển đổi mục đích sử dụng.
Hiện nay, Pháp Vân – Cầu Giẽ thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Áp lực giao thông kéo dài không chỉ làm gia tăng nguy cơ tai nạn mà còn ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, logistics.
Bên cạnh vai trò về giao thông, tuyến cao tốc này còn kết nối trực tiếp tới nhiều dự án bất động sản dọc hành lang Thanh Trì – Hoàng Mai. Các khu đô thị, chung cư như Tứ Hiệp Plaza, Hồng Hà Eco City, Tecco Diamond hay IEC Residences cùng hàng loạt quỹ đất phát triển nhà ở, logistics và thương mại dịch vụ đều được hưởng lợi từ lợi thế hạ tầng.
Đáng chú ý, tuyến cao tốc này được xem là trục huyết mạch dẫn vào đại dự án
Vinhomes Olympic. Dù không đi xuyên qua nội khu, Pháp Vân – Cầu Giẽ giữ vai trò cửa ngõ kết nối liên vùng với đại đô thị lớn nhất nước ta. Khi kế hoạch mở rộng lên 10–12 làn xe được triển khai, lợi thế hạ tầng của Vinhomes Olympic được kỳ vọng sẽ càng nổi bật trong bức tranh phát triển sôi động của khu Nam Hà Nội.
Một lợi thế quan trọng của Pháp Vân – Cầu Giẽ là khả năng kết nối trực tiếp với các trục vành đai chiến lược của Thủ đô như vành đai 3, 3.5 và vành đai 4. Từ đó tạo thành mạng lưới liên hoàn, tạo điều kiện cho phương tiện từ các tỉnh phía Nam di chuyển thuận tiện vào địa bàn Hà Nội, đồng thời dễ dàng kết nối tới các tỉnh thành lân cận. (Trong ảnh là đoạn giao với đường vành đai 4 đang thi công).
Bài và ảnh: Văn Đoan
