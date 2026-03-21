Toàn cảnh tuyến đường tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam sắp được đầu tư 22.000 tỷ, kết nối Hà Nội với đại đô thị lớn nhất của Vinhomes

Pháp Vân - Cầu Giẽ là tuyến đường đầu tiên cho phép tốc độ 100 km/h tại Việt Nam. Khi mới hoàn thành năm 2002, nó đã không có giao cắt đồng mức liên tục, đi thẳng tuyến. Tuy nhiên, do thiếu làn dừng khẩn cấp, đường gom, rào bảo vệ nên chưa thể coi là đường cao tốc. Bộ Giao thông Vận tải khi ấy đã khai sinh ra khái niệm “Đường được khai thác theo tốc độ cao” để dành riêng cho tuyến này.