Sân vận động 60.000 chỗ, cao tốc liên vùng và loạt hạ tầng nghìn tỷ đồng loạt đổ bộ tại tỉnh sát vách Hà Nội
Sự hội tụ của các dự án hạ tầng quy mô lớn, từ sân vận động cấp vùng đến mạng lưới giao thông liên tỉnh không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển về Thủ đô mà còn tạo nền tảng vững chắc, thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường bất động sản Hưng Yên.
Trong làn sóng đầu tư hạ tầng mở rộng vùng Thủ đô, Hưng Yên trở thành điểm nóng mới khi đồng loạt khởi công và tăng tốc nhiều dự án quy mô lớn. Không chỉ thay đổi diện mạo tỉnh, các công trình này đang tạo lực đẩy mạnh lên cấu trúc đô thị và thị trường bất động sản.
Đáng chú ý là
Sân vận động tại xã Nghĩa Trụ với sức chứa 60.000 chỗ, lớn nhất Việt Nam, đạt chuẩn FIFA, có mái vòm đóng mở tự động, khởi công tháng 10/2025 và dự kiến hoàn thành giai đoạn 2028–2029. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn hạ tầng – thể thao cấp vùng phía Đông Hà Nội. Ảnh: PVF
Ở quy mô liên vùng, cao tốc CT.08 đoạn qua Hưng Yên dài hơn 33 km đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công. Tuyến kết nối Ninh Bình – Hải Phòng, đóng vai trò trục logistics mới song song Quốc lộ 5.
Tuyến nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với Cầu Giẽ – Ninh Bình (đoạn qua Hưng Yên gần 24km) đã hoàn thành giai đoạn 2. Tỉnh tiếp tục đầu tư mở rộng hơn 1.100 tỷ đồng, gồm cầu vượt 729 tỷ đồng và cầu Cửu An 1-2 trị giá 403 tỷ đồng, khởi công cuối 2025, rút ngắn khoảng 30 phút di chuyển giữa Hà Nội – Ninh Bình – Hải Phòng.
Tuyến đường dọc sông Hồng dài 56km, tổng vốn 9.300 tỷ đồng, đang chuẩn bị triển khai, mở hành lang phát triển du lịch – dịch vụ ven sông và không gian đô thị mới phía Đông tỉnh.
Song song, tuyến Thái Bình - Hưng Hà - Phố Hiến có tổng chiều dài đi qua 13 xã, vốn 4.900 tỷ đồng, khởi công cuối 2025 kết nối trung tâm đô thị. Tăng khả năng kết nối trung tâm đô thị và khu vực mở rộng. Ảnh: Máy móc tập trung để thi công tuyến đường. (CTTĐT Hưng Yên)
Ở phía Nam, dự án Vành đai phía Nam TP Thái Bình cũ (nay thuộc Hưng Yên), dài 8,3 km, vốn hơn 1.100 tỷ đồng, đã hoàn thành với mặt cắt 30m, tốc độ thiết kế 80km/h, góp phần giảm tải giao thông nội đô và thúc đẩy phát triển thương mại. Ảnh: Khu vực phía Nam sông Vĩnh Trà.
Cùng với đó, dự án ĐT.382C (phường Đường Hào) dài gần 3km, vốn hơn 450 tỷ đồng (giai đoạn 2025–2027), kết nối ĐT.387 với trục trung tâm khu đô thị phía Nam Quốc lộ 5, hoàn thiện hạ tầng nội vùng. Ảnh minh hoạ.
Sự xuất hiện của các “siêu hạ tầng” như sân vận động PVF và hệ thống cao tốc liên vùng đang đóng vai trò chất xúc tác, thu hút dòng vốn dài hạn vào các đô thị vệ tinh như Vinhomes Ocean Park,
Ecopark... và các khu công nghiệp mới. Ảnh: Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3.
Về dài hạn, mạng lưới giao thông mới không chỉ phục vụ dân sinh mà còn mở rộng không gian phát triển công nghiệp – dịch vụ, tạo nền tảng để Hưng Yên định vị là trung tâm kinh tế động lực phía Đông Thủ đô.
