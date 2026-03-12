Trong làn sóng đầu tư hạ tầng mở rộng vùng Thủ đô, Hưng Yên trở thành điểm nóng mới khi đồng loạt khởi công và tăng tốc nhiều dự án quy mô lớn. Không chỉ thay đổi diện mạo tỉnh, các công trình này đang tạo lực đẩy mạnh lên cấu trúc đô thị và thị trường bất động sản.