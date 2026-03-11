Tại sao giới đầu tư sẵn sàng “tất tay” vào căn hộ biển Phú Quốc?

Tại Phú Quốc, dòng căn hộ biển đang được ví như "giới đầu tư sành sỏi săn đón", đặc biệt ở những tâm điểm hút khách như Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town).

Tỷ lệ lấp đầy gần tuyệt đối, thu hồi vốn nhanh

Sau nhiều năm kinh doanh lưu trú tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, anh Hoàng Trung Anh quyết định "bỏ phố ra đảo" từ cuối 2024 khi đầu tư các căn hộ thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence, phía nam đảo Ngọc để khai thác cho thuê.

"Với căn hộ cho thuê tại các đô thị lớn, biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp vì vốn đầu tư tăng cao trong khi khả năng chi trả của người thuê gần như không đổi. Đó là lý do tôi quyết định chọn Thị trấn Hoàng Hôn Phú Quốc làm cứ điểm đầu tư mới", anh Trung Anh chia sẻ.

Không đầu tư theo phong trào hay cảm tính, anh Trung Anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi "xuống tiền" tại Nam đảo Ngọc. Đây là "tọa độ vàng" của đầu tư lưu trú với sự hiện diện của những công trình mang tính biểu tượng do Sun Group kiến tạo, góp phần định hình diện mạo Phú Quốc và thu hút triệu lượt khách mỗi năm: Sun World Hon Thom với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới – công trình tiêu biểu cho du lịch trải nghiệm; Sunset Town với Cầu Hôn – biểu tượng kiến trúc mang dấu ấn nghệ thuật và cảm xúc; chợ đêm VUI-Fest cùng hàng loạt show diễn ánh sáng, nhạc nước, pháo hoa đẳng cấp như Kiss of The Sea, Awaken Sea, Symphony of The Sea,… tạo nên nhịp sống sôi động quanh năm cho điểm đến này.

Nhà đầu tư Hoàng Trung Anh thành công với quyết định "bỏ phố ra đảo". Ảnh: Ánh Dương.

Với kinh nghiệm khai thác căn hộ cho thuê tại các thị trường lớn, vào mùa cao điểm, anh ưu tiên cho khách du lịch ngắn ngày thuê với mức giá 1-1,5 triệu đồng/đêm. Khi lượng khách du lịch giảm, anh chuyển hướng sang cho thuê trung hạn (1-3 tháng) nhắm đến nhóm chuyên gia, kỹ sư hay người làm việc dài ngày trên đảo.

"Với tỷ lệ lấp đầy từ 86 – 99%, tôi tính toán chỉ mất 6-8 năm để thu hồi vốn - con số không tưởng nếu so với việc cho thuê căn hộ tại các đô thị lớn", anh Trung Anh vui vẻ cho biết.

Những nhà đầu tư như anh Trung Anh không hiếm, thậm chí họ đã tạo thành cộng đồng hàng trăm nhà đầu tư Hà Nội, TP.HCM tại Sunset Town, Phú Quốc và không ngừng mở rộng thành viên.

Theo ước tính, mỗi ngày Thị trấn Hoàng Hôn hút 15.000 khách tham quan trải nghiệm. Ảnh: Ánh Dương.

Thực tế, chiến lược "bỏ phố ra biển" để đầu tư ngày càng phổ biến và nở rộ tại nhiều quốc gia. Điển hình như tại Phuket, Thái Lan, dòng vốn đang đổ mạnh vào các phân khúc condotel, villa, second home ven biển. Từ 2021–2025, hơn 45.000 sản phẩm đã được ra mắt, cho thấy nhu cầu rất lớn đối với phân khúc bất động sản biển. Trong đó, dòng căn hộ ven biển thu hút bởi tính linh hoạt: vừa nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác cho thuê hoặc giữ giá lâu dài.

Tại Phú Quốc, nơi đón tới 8,2 triệu lượt khách năm 2025, trong đó hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế (tăng 15% so với cùng kỳ), tỷ lệ lấp đầy của hệ thống phòng thuê luôn ở mức cao, giới đầu tư không thể bỏ lỡ cơ hội. "Với tiềm năng khách quốc tế tăng mạnh sau APEC, chúng tôi không chỉ thu về nguồn lợi từ dòng khách lưu trú, mà còn kỳ vọng dư địa tăng trưởng lớn của bất động sản", anh Trung Anh phân tích.

The Sunset: "Dự án" mới của Phú Quốc

Căn hộ The Sunset sở hữu tầm nhìn hướng Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh Ảnh: Sun Group.

Theo các đại lý phân phối dày dạn kinh nghiệm tại thị trường Phú Quốc, đến thời điểm này, các chủ sở hữu căn hộ The Sea, The Sky, The Hill thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence ra mắt từ năm 2021 – 2022 đều đã thắng lớn. Đây là sự bảo chứng rõ nét nhất cho phân khu tiếp theo The Sunset. Ngay từ khi ra mắt, phân khu mới đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.

"Trong bối cảnh quỹ đất gần biển ngày càng thu hẹp, phân khu The Sunset tọa lạc núi Ông Quán được xem như cơ hội cuối cùng để các nhà đầu tư đón đầu đà tăng trưởng của đảo Ngọc. Các căn hộ tại đây sở hữu tầm nhìn 360 độ ngắm trọn vẻ đẹp đảo Ngọc, đặc biệt là view cầu Hôn và pháo hoa rất "hot". Với lượng khách du lịch tăng trưởng hiện nay thì nhà đầu tư không phải đắn đo về bài toán cho thuê", chị Châu Kim Hà, Giám đốc dự án Phú Quốc, Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc PQR chia sẻ.

The Sunset sở hữu cơ cấu sản phẩm đa dạng từ studio, căn 1-2 phòng ngủ đến penthouse giới hạn, thiết kế hướng đến sự linh hoạt trong sử dụng và khai thác. Chủ sở hữu có thể vận hành theo nhiều phương án khác nhau: cho thuê ngắn ngày vào mùa lễ hội - sự kiện, hoặc chuyển sang cho thuê dài hạn với các chuyên gia, khách công vụ và người lưu trú dài ngày. Sự linh hoạt này giúp tối ưu công suất khai thác quanh năm.

Phòng khách căn hộ mẫu The Sunset. Ảnh: Ánh Dương.

Theo ghi nhận, giá thuê phòng tại những căn hộ sở hữu tầm nhìn "điện ảnh" ngắm Cầu Hôn - "biểu tượng check in" của Phú Quốc và cũng là "tọa độ" rực rỡ nhất mỗi tối với các show diễn đình đám kết hợp ánh sáng, pháo hoa, nhạc nước, thể thao mạo hiểm,… thường có giá cao hơn mặt bằng chung từ 30-50% nhưng luôn trong tình trạng "cháy phòng".

Chỉ "một vài bước chân", du khách có thể tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái vui chơi, giải trí, lễ hội do Tập đoàn Sun Group kiến tạo suốt thập kỷ qua. Theo ước tính, mỗi ngày Thị trấn Hoàng Hôn hút 15.000 khách tham quan trải nghiệm, đa phần là khách quốc tế. Lượng khách khổng lồ sẵn có chính là lợi thế lớn nhất cho các nhà đầu tư căn hộ lưu trú The Sunset.

Với cú hích cơ sở hạ tầng chưa từng có dành cho đảo Ngọc để đón APEC 2027, việc giới đầu tư sẵn sàng "all in" (tất tay) vào "dự án" này cũng là điều dễ hiểu.