Phá dỡ công trình phía Đông hồ Hoàn Kiếm, liên tục phun nước dập bụi
Tại công trường phá dỡ, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án quảng trường – công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), trong suốt quá trình thi công, đơn vị thực hiện liên tục phun nước dập bụi, che chắn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường và sinh hoạt của người dân khu vực trung tâm.
Tại hiện trường, các máy xúc và máy phá dỡ hoạt động liên tục nhưng luôn có hệ thống phun nước áp lực cao đi kèm để giảm bụi phát tán ra không khí. Công nhân sử dụng vòi phun trực tiếp vào nơi máy đang phá bê tông, gạch đá nhằm hạn chế tối đa bụi mịn phát tán ra xung quanh.
Dự án có quy mô khoảng 2,14 ha, được định hướng xây dựng thành một quảng trường - công viên đặc biệt, tích hợp mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Dự án hướng tới việc mở rộng không gian công cộng, tạo dựng một trục không gian sáng tạo, kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và nghỉ ngơi, giải trí. Không gian cảnh quan được tổ chức theo hướng liên tục – thống nhất – ưu tiên người đi bộ, gắn kết các trục không gian quan trọng như trục Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, khu vực đền Bà Kiệu và cụm di tích hồ Gươm.
Tiền Phong