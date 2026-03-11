Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sắp sở hữu đại đô thị hơn 36 tỷ USD lớn chưa từng có trong lịch sử

11-03-2026 - 12:45 PM | Bất động sản

Khu đô thị thể thao Olympic chính là đại đô thị lớn nhất trong lịch sử đầu tư của Tập đoàn Vingroup. Đồng thời, đây cũng là dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam đến nay.

Ngày 19/12/2025, "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic chính thức khởi công, ghi dấu một cột mốc mới trong lịch sử phát triển đô thị.

Đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng (tương đương hơn 36 tỷ USD), diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người.

Dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã của thành phố Hà Nội (gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa).

Việt Nam sắp sở hữu đại đô thị hơn 36 tỷ USD lớn chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic, hồi tháng 12/2025. (Ảnh: Hanoi.gov.vn)

Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao - đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup…

Việt Nam sắp sở hữu đại đô thị hơn 36 tỷ USD lớn chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 2.

Khu đô thị thể thao Olympic có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng.

Điểm nhấn của Dự án là Sân vận động Trống Đồng - công trình cấp quốc gia được triển khai trên diện tích 73,3ha, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn… Đây cũng là sân có khu vực được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Việt Nam sắp sở hữu đại đô thị hơn 36 tỷ USD lớn chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 3.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động Trống Đồng.

Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ phấn đấu hoàn thành vào tháng 8/2028, từng bước hình thành một trung tâm thể thao - đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đang thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic, trước mắt ưu tiên triển khai tại phân khu B - khu đô thị thể thao rộng khoảng 411 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu quyết định tiến độ. Một số xã như Thanh Oai, Dân Hòa... đang tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (phân khu D).


Ngọc Lan

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng

Từ ngày 5/3, người cho thuê nhà có doanh thu vượt 500 triệu đồng/năm phải đặc biệt chú ý 2 mốc thời gian khai thuế quan trọng Nổi bật

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD

Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD Nổi bật

Bán đất bằng giấy viết tay từ 36 năm trước, giờ người mua mới đi làm sổ đỏ, người bán có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Bán đất bằng giấy viết tay từ 36 năm trước, giờ người mua mới đi làm sổ đỏ, người bán có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

12:53 , 11/03/2026
Thông tàu Bắc - Nam qua cầu Ghềnh sau 5 ngày tê liệt

Thông tàu Bắc - Nam qua cầu Ghềnh sau 5 ngày tê liệt

12:29 , 11/03/2026
Bắt giam nguyên cán bộ địa chính phường lừa đảo gần 29 tỷ đồng

Bắt giam nguyên cán bộ địa chính phường lừa đảo gần 29 tỷ đồng

12:27 , 11/03/2026
Thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

12:16 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên