Việt Nam sắp sở hữu đại đô thị hơn 36 tỷ USD lớn chưa từng có trong lịch sử

Ngày 19/12/2025, "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic chính thức khởi công, ghi dấu một cột mốc mới trong lịch sử phát triển đô thị.

Đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng (tương đương hơn 36 tỷ USD), diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người.

Dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã của thành phố Hà Nội (gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic, hồi tháng 12/2025. (Ảnh: Hanoi.gov.vn)

Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao - đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup…

Khu đô thị thể thao Olympic có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng.

Điểm nhấn của Dự án là Sân vận động Trống Đồng - công trình cấp quốc gia được triển khai trên diện tích 73,3ha, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn… Đây cũng là sân có khu vực được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ phấn đấu hoàn thành vào tháng 8/2028, từng bước hình thành một trung tâm thể thao - đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đang thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic, trước mắt ưu tiên triển khai tại phân khu B - khu đô thị thể thao rộng khoảng 411 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu quyết định tiến độ. Một số xã như Thanh Oai, Dân Hòa... đang tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (phân khu D).



