Bắc Ninh đón tin vui: Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc cam kết rót 3,5 tỷ USD vào tỉnh trong 5 năm tới

Quang cảnh lễ ký kết (ảnh: Báo Bắc Ninh).

Chiều 10/3, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng tỉnh và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hoà – Nhà sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương, Tập đoàn Đại Tây Dương và Tập đoàn Tô Thương – cho biết Tập đoàn Xây dựng Tô Thương là doanh nghiệp quốc tế lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, nhiều năm liên tiếp nằm trong Top 500 thế giới.

Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng tại Bắc Ninh như đô thị, giao thông, thủy lợi và khu công nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo ông Nghiêm Giới Hoà, Tập đoàn có thế mạnh triển khai các dự án theo mô hình EPC, PPP… bảo đảm sự đồng bộ từ khâu xây dựng đến vận hành, duy tu và bảo dưỡng công trình.

Hiện Tập đoàn đang phối hợp với TP Hà Nội triển khai 3 dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực đường sắt và cầu đường. Các dự án này đang được tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành so với hợp đồng đã ký theo yêu cầu của thành phố.

Nhà sáng lập Tập đoàn Tô Thương cũng bày tỏ mong muốn tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các dự án quy mô lớn trong thời gian tới, đồng thời cam kết tổng quy mô đầu tư dự kiến trong 5 năm tới tại địa phương sẽ không thấp hơn 3,5 tỷ USD.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết địa phương đang phát triển mạnh mẽ, vì vậy việc đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cũng thông tin khái quát về các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai, trong đó nhấn mạnh dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng hệ thống hạ tầng kết nối. Mục tiêu là xây dựng sân bay theo tiêu chuẩn quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh và hiện đại.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các tuyến giao thông kết nối đồng bộ đang được xác định là nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm. Mục tiêu đến năm 2027, khi Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC), Sân bay Gia Bình sẽ sẵn sàng phục vụ việc đón tiếp các đoàn lãnh đạo quốc tế đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo phía doanh nghiệp chúc mừng lễ ký kết (ảnh: Báo Bắc Ninh).

Lãnh đạo tỉnh hoan nghênh việc Tập đoàn Xây dựng Tô Thương mở công ty con tại Việt Nam và dự kiến đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD vào Bắc Ninh. Đồng thời bày tỏ mong muốn doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tỉnh để nghiên cứu, triển khai các dự án hạ tầng giao thông, cũng như quan tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị thông minh.

Sau khi trao đổi, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, với định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi.



