Chủ đầu tư siêu dự án 4,2 tỷ USD ở Hà Nội vừa có động thái mới tại tỉnh Hưng Yên

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên).

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, sáng 10/3, lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Sumitomo Corporation – nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II.

Tại buổi làm việc, ông Shigeo Fukuda, Tổng Quản lý Bộ phận các khu công nghiệp của Tập đoàn Sumitomo Corporation, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền tỉnh Hưng Yên đối với hoạt động đầu tư của tập đoàn nói chung và của Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II nói riêng trong thời gian qua.

Đánh giá cao môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi của địa phương, ông Shigeo Fukuda cho biết tập đoàn đang tiếp tục triển khai Khu công nghiệp Thăng Long II (giai đoạn 3) nhằm mở rộng quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ cao đến từ Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án hiện gặp một số khó khăn liên quan đến nguồn vật liệu san lấp, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn tỉnh quan tâm hỗ trợ kết nối các nguồn cung vật liệu phù hợp để dự án được triển khai thuận lợi.

Cũng tại buổi làm việc, một số nhà đầu tư thứ cấp bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hưng Yên và đề nghị tỉnh chia sẻ thêm thông tin về các chính sách ưu đãi, đặc biệt đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Tập đoàn Sumitomo Corporation cũng như Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II không chỉ là nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp mà còn đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thu hút các doanh nghiệp thứ cấp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương. Khu công nghiệp này cũng được đánh giá là một trong những khu công nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải.

Liên quan đến khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, lãnh đạo tỉnh cho biết đây là vấn đề chung của nhiều địa phương khu vực phía Bắc trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao khi hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai. Đối với Hưng Yên, nguồn vật liệu san lấp chủ yếu là cát sông và cát biển, song trữ lượng không lớn. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động kết nối nhà đầu tư với các doanh nghiệp cung ứng vật liệu nhằm hỗ trợ tiếp cận nguồn vật liệu phù hợp, đảm bảo dự án triển khai đúng quy định.

Về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sau khi hợp nhất tỉnh, các chủ trương và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Hưng Yên vẫn được duy trì ổn định, nhất quán, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Chính quyền tỉnh Hưng Yên khẳng định luôn sẵn sàng lắng nghe, trao đổi và đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục làm việc cụ thể với phía doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có Tập đoàn Sumitomo Corporation, sẽ tiếp tục được mở rộng và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Phối cảnh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Tập đoàn Sumitomo được biết đến là một trong hai doanh nghiệp tham gia triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD - đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được khởi công vào tháng 8/2025, có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).

Chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

Tòa tháp này sở hữu chiều cao lên đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam (vượt Landmark 81, TP.HCM với chiều cao 461 m) và là một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.



