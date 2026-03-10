Metro Bến Thành-Cần Giờ: Yêu cầu nghiên cứu phương án ngầm qua Nhà Rồng - Khánh Hội

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án tuyến công trình, vị trí theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, Thành phố yêu cầu phương án tuyến phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. Đồng thời hạn chế tối đa việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Bên cạnh đó, việc bố trí tuyến phải đảm bảo khoảng cách an toàn và giảm ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu, cũng như các dự án dự kiến triển khai trong thời gian tới. Trong đó có các khu vực quan trọng như không gian ngầm Công viên 23/9, khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, cùng các cầu và tuyến đường hiện hữu.

TP.HCM yêu cầu nghiên cứu đoạn ngầm Metro Bến Thành - Cần Giờ đi qua khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội.

Riêng khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu nghiên cứu phương án bố trí đoạn tuyến đi ngầm qua khu vực này. Đồng thời xem xét bố trí điểm chuyển tiếp từ đoạn tuyến ngầm lên đoạn tuyến trên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp bố trí nhà ga phù hợp.

Lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Công ty Vinspeed - nhà đầu tư dữ án, hoàn thiện phương án tuyến và vị trí các công trình trên tuyến. Phương án hoàn thiện, trình UBND TP.HCM xem xét ngay trong tháng 3/2026.

Trước đó, Metro Bến Thành - Cần Giờ được đề xuất thực hiện toàn bộ trên cao, ga đầu tại Tân Thuận (Quận 7 cũ), ga cuối tại Cần Giờ. Nhà đầu tư sau đó đề xuất được kéo dài tuyến kết nối với trung tâm TP.HCM, ga đầu đặt tại khu vực Bến Thành.

Đoạn phát sinh từ Bến Thành đến Tân Thuận khoảng 5km nhà đầu tư đề xuất được đi ngầm, để giảm chi phí đền bù giải tỏa.

Riêng đoạn từ Tân Thuận đến Cần Giờ sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án đã đề xuất trước đó.

Tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ đã được động thổ ngày 19/12/2025. Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, tuyến metro này được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435mm, với chiều dài tuyến chính hơn 54km, tốc độ thiết kế 350km/h và tải trọng trục 17 tấn/trục.

Phối cảnh depot tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại khu vực chợ Bến Thành và điểm cuối tại khu đất 39ha, tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ). Depot và trung tâm OCC sẽ được đặt tại xã Cần Giờ.

Tuyến metro bắt đầu từ khu vực chợ Bến Thành, chạy song song đường Lê Lai, đi qua đường Nguyễn Thái Học, rẽ vào Ký Con, sát khu dân cư và thương mại lâu đời. Đây là đoạn có nhiều công trình kiến trúc cũ, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ rung chấn khi thi công.

Sau khi vượt rạch Bến Nghé và qua các tuyến Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, tuyến sẽ qua khu vực cảng Nhà Rồng, gần cầu Tân Thuận 2, theo hành lang Nguyễn Văn Linh, qua Tân Mỹ, vượt nút giao với cầu Phú Mỹ và tiếp tục theo các tuyến Nguyễn Lương Bằng - đường 15B - đường D1.

Vượt sông Rạch Đỉa, tuyến sẽ sang địa phận Nhà Bè, vượt sông Soài Rạp sang địa phận Cần Giờ tại xã Bình Khánh. Metro sẽ men theo đường Rừng Sác, đồng thời chạy cạnh cao tốc Bến Lức - Long Thành trước khi đến ga cuối tại Cần Giờ.

Metro Bến Thành- Cần Giờ sẽ chạy song song với đường Rừng Sác.

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến xây dựng 2 nhà ga, gồm Bến Thành và Cần Giờ. Trong giai đoạn 2, khi có nhu cầu, tuyến sẽ bổ sung thêm 4 nhà ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh.

Ngoài ra, dự án có 1 depot và trung tâm điều khiển (OCC) dự kiến đặt tại xã Cần Giờ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Theo chủ đầu tư dự án, khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt sẽ giúp hành khách di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ trong 13 phút. Chủ đầu tư cam kết huy động đầy đủ năng lực công nghệ, nhân lực và quản trị, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, an toàn.