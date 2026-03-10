Lý do cần 'lên đời' Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thành tập đoàn quốc gia

Doanh thu tăng bình quân 10% trở lên

Chiều 10/3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035 theo định hướng mô hình tập đoàn.

Theo Bộ Tài chính, mục tiêu cơ cấu lại nhằm chuyển đổi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sang mô hình tập đoàn kinh tế, hoạt động theo mô hình nhóm Công ty mẹ (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) - công ty con.

Trên cơ sở định hướng, Bộ Tài chính đề xuất thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi mô hình Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo năng lực theo yêu cầu để tham gia triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2035, giá trị sản lượng và doanh thu toàn tổng công ty, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (sau khi thành lập) sẽ tăng bình quân từ 10%/năm trở lên.

Đáng chú ý, nội dung cơ cấu lại bao gồm: Ngành nghề kinh doanh; phương án cơ cấu lại tài chính, vốn, tài sản của doanh nghiệp; phương án cơ cấu lại nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý ; kế hoạch/danh mục sắp xếp, cơ cấu lại công ty mẹ, các đơn vị thành viên; lộ trình thực hiện.

Tránh tình trạng "bình mới rượu cũ"

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, việc Chính phủ giao xây dựng đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành đường sắt trong giai đoạn mới với nhiều dự án và tuyến đường sắt được triển khai.

Theo ông Phớc, thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia có hệ thống đường sắt phát triển mạnh như Trung Quốc, Đức, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc… đều tổ chức doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn để tập trung nguồn lực. Vì vậy, việc định hướng nâng cấp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thành tập đoàn là cần thiết.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc thành lập Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam thực chất là nâng cấp mô hình hiện có, bởi Tổng công ty này hiện đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Ông nhấn mạnh yêu cầu, việc chuyển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sang mô hình tập đoàn phải tạo được động lực phát triển thực chất từ bên trong, tránh tình trạng "bình mới rượu cũ".

Theo Phó Thủ tướng, nếu hình thành Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam sẽ tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế tạo trong ngành đường sắt (chế tạo toa xe, đầu máy, thiết bị); phát triển logistics, quản lý và khai thác các hệ thống đường sắt cao tốc và các tuyến đường sắt khác…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.