3.790 căn hộ bỏ hoang ở Thủ Thiêm sắp được mang ra đấu giá: Cửa thắng thuộc về Sơn Kim, Sunshine hay Bcons?

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về Kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ theo phương án chia thành 2 khối nhà. Trong đó, khu R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ, còn khu R4, R5 gồm 1.570 căn hộ. Toàn bộ số căn hộ này sẽ được đưa ra đấu giá với mục đích chuyển sang nhà ở thương mại.

Về lộ trình thực hiện, trong tháng 3, phường An Khánh sẽ hoàn tất việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu vực, theo hướng tối ưu các chỉ tiêu kiến trúc và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Từ tháng 3 đến tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, đồng thời lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo kế hoạch, phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đôn đốc các sở ngành liên quan cùng UBND phường An Khánh triển khai các nhiệm vụ liên quan, đảm bảo công tác đấu giá được thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đã phê duyệt.

Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo việc đấu giá tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục pháp lý, đồng thời tránh thiệt hại hoặc thất thoát tài sản công.

Đáng chú ý, trước đó 4 phiên đấu giá liên tiếp của quỹ nhà tái định cư này đều không thành công. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do quy mô gói đấu giá quá lớn, chỉ những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới đủ khả năng tham gia, dẫn tới mức độ cạnh tranh thấp và phiên đấu giá khó đạt kết quả.

Bên cạnh đó, giá khởi điểm cao cũng được xem là rào cản đáng kể. Ở lần đấu giá đầu tiên, mức giá được đưa ra khoảng 8.800 tỷ đồng, lần thứ hai 9.100 tỷ đồng, và hai lần gần nhất xấp xỉ 9.900 tỷ đồng. Trong khi đó, chất lượng công trình đã xuống cấp đáng kể sau gần một thập kỷ bị bỏ hoang.

Trước thực tế này, từ tháng 3 năm nay, TP.HCM đã chấp thuận chuyển đổi công năng các căn hộ từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại, nhằm mở rộng đối tượng tham gia và tăng khả năng thành công của phiên đấu giá.

Đến cuối tháng 8/2025, UBND TP.HCM tiếp tục phê duyệt phương án chia quỹ nhà thành hai khối để đấu giá độc lập. Cụ thể, 2.220 căn thuộc các lô R1 – R3 và 1.570 căn thuộc R4 – R5.

Do số căn hộ này được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, việc bán đấu giá sẽ được thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo tìm hiểu, cụm 3.790 căn hộ tại các lô R1 đến R5 đã được xây dựng và hoàn thành từ năm 2015, nhưng sau đó bị bỏ hoang suốt gần một thập kỷ. Hiện nhiều hạng mục của dự án đã hư hỏng, xuống cấp và không còn sử dụng được.

Dù không có cư dân sinh sống, mỗi năm TP.HCM vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng để duy trì chi phí bảo trì và quản lý khu nhà này.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản tên tuổi đã bày tỏ nguyện vọng tham gia phiên đấu giá lần 5 (Ảnh: Thế Anh - Báo Nhân Dân).

Trong bối cảnh thành phố chuẩn bị tổ chức đấu giá trở lại, một số doanh nghiệp bất động sản lớn đã bày tỏ quan tâm tham gia, trong đó có Sơn Kim Land, liên danh Sunshine – DIA và Bcons Land.

Sơn Kim Land được xem là "át chủ bài" trong hệ sinh thái Sơn Kim Group, một gia tộc kinh doanh có lịch sử hơn 70 năm trải qua ba thế hệ. Người sáng lập là bà Nguyễn Thị Sơn, từng gây tiếng vang trong ngành dệt may với Legamex – doanh nghiệp xuất khẩu may mặc lớn của Việt Nam trong những năm 1990, từng sử dụng tới 10.000 lao động.

Trong khi đó, Sunshine Group là một trong những tập đoàn bất động sản lớn tại Việt Nam, nổi tiếng với loạt dự án tại Ciputra, Tây Hồ Tây (Hà Nội) và hệ thống dự án trải dài từ Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang đến TP.HCM.

Đáng chú ý, nhiều dự án từng bị đình trệ hoặc "đắp chiếu" lâu năm đã được Sunshine Group mua lại, tái cấu trúc và phát triển thành các dự án mang tính biểu tượng. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Crystal Long Bien, Noble Crystal Riverside hay Sunshine Legend City.

Về phía Bcons Land, đây là doanh nghiệp nổi lên nhanh chóng trong vài năm gần đây, đặc biệt tại Bình Dương và khu vực giáp ranh TP.HCM. Công ty theo đuổi chiến lược phát triển căn hộ vừa túi tiền, khác với xu hướng tập trung vào phân khúc cao cấp của nhiều nhà phát triển khác.

Đứng sau Bcons Land là ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons. Ông xuất thân từ giảng đường Đại học Bách khoa TP.HCM, từng là giảng viên trước khi khởi nghiệp với công ty tư vấn thiết kế và xây dựng. Từ nền tảng đó, ông từng bước xây dựng hệ sinh thái Bcons, trong đó bất động sản là lĩnh vực chủ lực.



