Trung Nam Group vừa nhận về 3 khu đất “vàng” quy hoạch chung cư để thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Theo đó, ngày 11/3/2026, ba khu đất được giao cho các công ty liên quan đến CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group), nhằm thanh toán cho hợp đồng xây dựng – chuyển giao ký năm 2016 giữa UBND TP.HCM và doanh nghiệp này đối với dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1.

Cụ thể, khu đất đầu tiên có diện tích 17.573,5 m² nằm tại số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Vương Long. Khu đất này được quy hoạch xây dựng chung cư theo tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được UBND phường Phước Long chấp thuận tại công văn ngày 19/12/2025.

Khu đất thứ hai nằm tại số 762 Bình Quới, phường Bình Quới với diện tích gần 3.474 m² được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Đạt Long. Trong đó, phần diện tích không vướng quy hoạch khoảng 3.101 m², diện tích phạm quy hoạch khoảng 148 m² và gần 225 m² thuộc quy hoạch đường và hành lang bảo vệ sông Sài Gòn. Khu đất này cũng được sử dụng để xây dựng chung cư theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được UBND phường Bình Quới chấp thuận vào ngày 27/11/2025.

Khu đất thứ ba là lô C8A thuộc Khu A, phường Tân Mỹ, có diện tích 5.500 m², được giao cho Công ty TNHH Trung Nam Long Thịnh để phát triển dự án chung cư theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 đã được UBND phường Tân Mỹ chấp thuận ngày 28/11/2025.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, cả ba khu đất đều có thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày 3/11/2026. Đây được xem là các khu đất có vị trí và giá trị cao trong bối cảnh quỹ đất lớn tại khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm cho phát triển dự án nhà ở.

Được biết, đây là 3 khu đất trong tổng số 7 khu đất mà TP.HCM dự kiến dùng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án chống ngập trị giá khoảng 10.000 tỷ đồng theo hợp đồng BT ký trong giai đoạn 2016–2020.

Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1 được khởi công từ năm 2016, với mục tiêu kiểm soát tình trạng ngập do triều cường tại nhiều khu vực trọng điểm của thành phố. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 94% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, từ năm 2020, dự án phải tạm dừng thi công do phát sinh các vướng mắc pháp lý liên quan đến cơ chế thanh toán và quy định đối với hợp đồng BT. Việc TP.HCM giao các quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư được xem là bước đi nhằm tháo gỡ một phần nút thắt tài chính, tạo điều kiện để dự án sớm được hoàn tất trong thời gian tới.