Hải Phát bước vào chu kỳ tăng trưởng mới sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ

Giai đoạn khó khăn đã qua

Giai đoạn 2022 - 2024 được xem là thời kỳ thử thách lớn đối với ngành bất động sản khi thanh khoản thị trường có nhiều biến động, kênh trái phiếu doanh nghiệp bị kiểm soát chặt chẽ và nhiều dự án gặp vướng mắc pháp lý kéo dài. Trong bối cảnh đó, áp lực dòng tiền và nghĩa vụ trả nợ trở thành bài toán lớn đối với nhiều doanh nghiệp trong ngành.

Với Hải Phát, doanh nghiệp đã sớm lựa chọn hướng đi chủ động khi triển khai tái cấu trúc tài chính và rà soát lại toàn bộ danh mục dự án. Theo báo cáo tài chính năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 184 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 125 tỷ đồng, tăng hơn 100%. Mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với biến động doanh thu cho thấy hiệu quả từ quá trình tái cấu trúc tài chính và tối ưu chi phí vận hành. Điều này làm cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được cải thiện một cách đáng kể.

Đặc biệt, trong quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế đạt gần 70 tỷ đồng, gấp hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự cải thiện rõ rệt về biên lợi nhuận cũng như hiệu quả kiểm soát chi phí của doanh nghiệp trong giai đoạn cuối năm.

Song song với đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp cuối năm 2025 ở mức 1.737 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với đầu năm. Cơ cấu nợ cũng được điều chỉnh theo hướng an toàn hơn khi tỷ trọng vay dài hạn tăng lên, giúp giảm áp lực thanh toán trong ngắn hạn tạo nền tảng tài chính vững vàng hơn cho doanh nghiệp trong chu kỳ phục hồi tiếp theo của thị trường.

Tái cấu trúc sớm, từng bước tháo gỡ pháp lý dự án

Một trong những yếu tố giúp Hải Phát vượt qua giai đoạn khó khăn là việc chủ động triển khai tái cấu trúc từ sớm, thay vì chờ đợi thị trường phục hồi.

Chiến lược của doanh nghiệp tập trung vào ba trụ cột chính gồm tái cấu trúc tài chính, tháo gỡ pháp lý dự án và kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp. Trong đó, việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý tại các dự án được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng là vấn đề khiến nhiều dự án bất động sản trên thị trường bị đình trệ trong những năm gần đây.

Nền tảng tài chính đã được cơ cấu và áp lực pháp lý các dự án được cởi bỏ, Hải Phát đang dồn toàn lực vào phát triển các dự án trọng điểm có pháp lý hoàn chỉnh và khả năng hấp thụ tốt tại các thị trường tiềm năng sẽ là trọng tâm trong kế hoạch phát triển sắp tới của Hải Phát.

Nhờ quá trình làm việc tích cực với các cơ quan quản lý địa phương, nhiều dự án của Hải Phát đã từng bước được tháo gỡ và hoàn thiện thủ tục pháp lý đủ điều kiện để triển khai. Được biết từ cuối năm 2025, Hải Phát đã bắt đầu khởi công và tái triển khai hàng loạt dự án trong danh mục như: DA cao tầng Bắc Ninh, DA cao tầng Bình Thuận, Dự án Cao Bằng, Dự án Quảng Ninh... Theo dự kiến, Hải Phát sẽ bắt đầu ra mắt các sản phẩm đủ điều kiện kinh doanh từ quý 2/2026. Giới phân tích nhận định, việc nắm giữ các quỹ đất "sạch" và sẵn sàng ra hàng đúng thời điểm thị trường bất động sản phục hồi sẽ giúp Hải Phát cải thiện dòng tiền, sớm lấy lại vị thế của một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu.

Việc tái khởi động các dự án không chỉ giúp cải thiện tiến độ triển khai mà còn tạo tiền đề để doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khi thị trường bước sang chu kỳ tăng trưởng mới.

Danh mục dự án tạo dư địa doanh thu hàng nghìn tỷ đồng

Phối cảnh dự án The seahara - Mũi Né

Theo kế hoạch phát triển, các dự án sẵn có đang triển khai của Hải Phát được kỳ vọng sẽ mang lại tổng doanh thu ít nhất hơn 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2028.

Ngay trong năm 2026, một số dự án trọng điểm dự kiến bắt đầu ghi nhận doanh thu. Trong đó, dự án cao tầng tại Bắc Giang - The Inter One đã đủ điều kiện kinh doanh và được kỳ vọng trở thành nguồn thu đáng kể cho Hải Phát. Bên cạnh đó, các sản phẩm thấp tầng tại dự án HP Galaxy Cao Bằng cũng đang được triển khai kinh doanh và dự kiến cũng đóng góp vào doanh thu năm nay.

Ngoài ra, một số dự án khác như The Seahara Mũi Né (Lâm Đồng), Lào Cai, Mai Pha (Lạng Sơn) đang triển khai thi công cùng các dự án đang hoàn thiện pháp lý cũng được kỳ vọng sẽ gia tăng đóng góp doanh thu trong các năm tiếp theo.

Mở rộng quỹ đất thông qua M&A và hợp tác đầu tư

Song song với việc triển khai các dự án hiện hữu, Hải Phát cũng đang theo đuổi chiến lược mở rộng quỹ đất thông qua hoạt động M&A và hợp tác đầu tư.

Theo định hướng của doanh nghiệp, các thương vụ M&A trong giai đoạn tới sẽ tập trung và hướng tới những dự án có pháp lý rõ ràng, chi phí vốn hợp lý và có khả năng triển khai nhanh, thanh khoản tốt nhằm tạo dòng tiền, doanh thu trong ngắn và trung hạn.

Chiến lược này được xem là phù hợp trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trải qua quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án đang tìm kiếm đối tác phát triển mới.

Góc nhìn cổ phiếu: Cơ hội từ chu kỳ phục hồi

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPX đang ở vùng giá thấp hơn giá trị doanh nghiệp nên nhận được sự quan tâm của các Nhà đầu tư khi doanh nghiệp từng bước hoàn tất quá trình tái cấu trúc tài chính và tái khởi động danh mục dự án.

Giới phân tích cho rằng, trong chu kỳ bất động sản mới, những doanh nghiệp đã giải quyết xong bài toán áp lực nợ vay và sở hữu danh mục dự án khả thi có thể triển khai thi công ngay sẽ có lợi thế đáng kể. Với việc các dự án bắt đầu bước vào giai đoạn kinh doanh từ giữa năm 2026, kết quả kinh doanh của Hải Phát trong các năm tới được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ nét hơn.

Được biết, trong năm 2026 và năm 2027, Hải Phát đang có tham vọng tăng vốn điều lệ lên gấp đôi hiện nay để hướng đến mục tiêu tham gia đầu tư các dự án có quy mô lớn và nhà ở xã hội trong thời gian tới. Với tham vọng này, Hải Phát sẽ từng bước lấy lại đà tăng trưởng mới.