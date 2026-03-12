TP.HCM tiếp tục đấu giá gần 3.800 căn hộ chung cư tại Thủ Thiêm

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về Kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh - Khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo Kế hoạch, TP.HCM tổ chức đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối nhà. Bao gồm các khu R1, R2, R3 với 2.220 căn hộ và R4, R5 gồm 1.570 căn hộ. 3.790 căn hộ này được đấu giá với mục đích nhà ở thương mại.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND phường An Khánh thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, công việc liên quan công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư này theo đúng tiến độ, kế hoạch được phê duyệt.

TP.HCM tiếp tục đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại Thủ Thiêm.

Mục đích là đảm bảo việc đấu giá 3.790 căn hộ chung cư này đúng trình tự, thủ tục; không gây thiệt hại, thất thoát tài sản công.

Quyết định này cũng thay thế các quyết định trước đó của UBND TP.HCM, ban hành Kế hoạch đấu giá 3.790 căn chung cư này.

Trước đó, tháng 8/2025, UBND TP.HCM đã ban hành phương án đưa 3.790 căn hộ tái định cư thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm này ra đấu giá, chuyển thành nhà ở thương mại.

Theo phương án, quỹ nhà tái định cư tại Thủ Thiêm được thành phố chia thành 2 khối, để đấu giá. Trong đó 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5.

Số căn hộ này được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá thực hiện theo trình tự, thủ tục về quản lý, sử dụng tài sản công.

Phương án chia khối để đấu giá theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhằm khắc phục hạn chế của các lần đấu trước, giúp có thêm người mua tham gia, tăng cạnh tranh và rút ngắn thời gian triển khai.

Sau 4 lần đấu giá chưa thành công, TP.HCM chuyển mô hình lô 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm sang nhà thương mại và tổ chức đấu giá.

TP.HCM đã từng 4 lần đưa 3.790 căn hộ tái định cư này ra đấu giá, nhưng không thành công, do quy mô quá lớn, chỉ nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới tham gia.

Ngoài ra, giá khởi điểm các lần đưa ra đấu giá quá cao.

Lần đầu, vào năm 2017, giá khởi điểm toàn bộ số căn hộ này là 8.800 tỷ đồng; lần 2 vào đầu năm 2018, mức giá khởi điểm là 9.100 tỷ đồng.

Các lần 3 và 4 năm 2021 và 2023 cũng khoảng 9.900 tỷ đồng; trong khi theo thời gian dự án xuống cấp, không thu hút được nhà đầu tư quan tâm.

Khu tái định cư tại Thủ Thiêm - phường An Khánh được xây dựng giai đoạn 2013-2015, thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư cho người dân bị giải tỏa bởi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụm 3.790 căn trên được xây dựng và hoàn thành từ 2015, nhưng bị bỏ không từ đó đến nay.

Các chuyên gia nhận định, việc TP.HCM chuyển sang mô hình nhà ở thương mại sẽ thu hút các doanh nghiệp, đơn vị tham gia đấu giá, gia tăng nguồn thu từ việc mở rộng phương thức và loại hình căn hộ sau khi chuyển đổi công năng.

Cuối năm ngoái, sau khi TP.HCM phê duyệt phương án thay đổi công năng sang nhà ở thương mại, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã thể hiện sự quan tâm đến khu nhà này như Son Kim Land, Sunshine Group, Bcons…