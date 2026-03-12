Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Biệt thự với tên gọi ý nghĩa " Trong ấm, ngoài êm"

12-03-2026 - 12:56 PM | Bất động sản

Biệt thự là một tổ ấm đong đầy yêu thương, nơi ba thế hệ cùng chung sống trong một không gian vừa gắn kết vừa riêng tư.

Biệt thự “Trong ấm – Ngoài êm” được thiết kế như một tổ ấm chan hòa, từ trong ra ngoài đều bảo vệ chủ nhân của nó.

Từ cổng vào đến sân vườn, mỗi bước chân đều dẫn tới những khu vực chan hòa ánh sáng và thiên nhiên, khiến mọi thành viên dễ dàng tìm thấy một góc an yên cho riêng mình.

Điểm nhấn của công trình là giếng trời với cây xanh lớn bên cạnh cầu thang, vừa đem thiên nhiên vào nhà vừa lấy sáng và khí trời từ trên cao xuống. Mỗi bước chân lên cao là một góc ngắm nhìn mới với thiên nhiên được mở ra.

Thúy Hiền

tienphong.vn

