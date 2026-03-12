Nợ tiền sử dụng đất quá 5 năm mới trả, người dân có phải tính lại tiền sử dụng đất theo giá đất hiện hành?

Ảnh minh họa.

Theo phản ánh của ông Hà Văn Điệp (Hưng Yên) đến CTTĐT Chính phủ, tại điểm b khoản 3 Điều 50 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định việc xử lý các khoản nợ tiền sử dụng đất đã được ghi nợ từ ngày 10/12/2019 đến trước ngày 01/8/2024 sẽ thực hiện theo Điều 22 của Nghị định này.

Tuy nhiên, Điều 22 lại chưa nêu rõ cách xử lý đối với trường hợp đã quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ.

Ông Điệp hỏi, đối với khoản nợ tiền sử dụng đất được ghi nợ trong giai đoạn từ 10/12/2019 đến trước ngày 01/8/2024, nếu quá thời hạn 5 năm mà người sử dụng đất mới thanh toán thì có phải tính lại tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 1 tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 3 Điều 50 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định:

"Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp đối với tiền sử dụng đất

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 10 tháng 12 năm 2019 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc trả nợ theo quy định tại Điều 22 Nghị định này".

Tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định:

"3. Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ:

a) Căn cứ thời hạn ghi nợ theo quy định tại Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Nghị định về cấp Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thanh toán nợ tiền sử dụng đất bằng cách nộp một lần tiền sử dụng đất còn nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cơ quan thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất còn nợ theo số nợ ghi trên Giấy chứng nhận hoặc Thông báo của cơ quan thuế và cung cấp chứng từ cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyển thông tin về số tiền thu được của hộ gia đình, cá nhân đến các cơ quan liên quan theo quy định.

Cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất thực hiện theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại điểm a khoản này thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận (bản gốc), chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc) hoặc Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất (bản gốc) tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ phận một cửa liên thông để được xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận. Trường hợp bị mất, thất lạc chứng từ thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để được xác nhận số tiền sử dụng đất đã nộp.

c) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ phận một cửa liên thông có trách nhiệm rà soát, đối chiếu hồ sơ mà hộ gia đình, cá nhân nộp để thực hiện xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận và trả lại Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại điểm b khoản này".

Tuy nhiên, nếu khoản nợ theo ông Điệp hỏi đã được ghi nợ tiền sử dụng đất thuộc trường hợp cũ (ghi nợ trước khi quy định mới có hiệu lực) và đã quá thời hạn 5 năm việc tính lại giá được áp dụng theo lộ trình chuyển tiếp của pháp luật.