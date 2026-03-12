Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lễ kick off dự án Đất Việt Green Park, khởi động hành trình bứt phát tại vùng Đất Tổ

12-03-2026 - 10:00 AM | Bất động sản

Lễ kick off dự án Đất Việt Green Park, khởi động hành trình bứt phát tại vùng Đất Tổ

Ngày 07/03/2026, hơn 500 chiến binh kinh doanh cùng 12 đại lý phân phối đã hội tụ tại lễ Kick Off dự án Đất Việt Green Park (đường Trường Chinh, phường Âu Cơ, Phú Thọ).

Sự kiện đánh dấu cột mốc dự án chính thức ra mắt thị trường và được kỳ vọng trở thành "điểm nóng" của thị trường bất động sản Phú Thọ trong năm 2026.

Với chủ đề "Đất Tổ Tỏa Sáng – Bứt Phá Thành Công", lễ Kick Off dự án Đất Việt Green Park có sự tham dự của đại diện Chủ đầu tư Đất Việt, đơn vị phát triển dự án Newhome Việt Nam, các đối tác ngân hàng, đơn vị truyền thông cùng 12 đại lý phân phối chính thức. Đặc biệt, sự góp mặt của hơn 500 chuyên viên kinh doanh đã tạo nên bầu không khí sôi động, thể hiện quyết tâm đưa Đất Việt Green Park trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản Phú Thọ.

Tại sự kiện, đại diện đơn vị phát triển dự án Newhome Việt Nam đã chia sẻ tầm nhìn và chiến lược phát triển Đất Việt Green Park trong thời gian tới. Theo đó, dự án được định hướng trở thành khu đô thị chuẩn sống xanh, hiện đại và đồng bộ, gắn kết hài hòa với giá trị văn hóa di sản vùng Đất Tổ, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng của cư dân, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng tại thị trường Phú Thọ.

Dự án được với quy mô gần 100ha, được phát triển theo mô hình khu đô thị kiểu mẫu, sở hữu cơ cấu sản phẩm đa dạng gồm nhà ở liền kề, shophouse, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội và quỹ đất thương mại – dịch vụ. Theo lộ trình triển khai, giai đoạn đầu của dự án dự kiến đưa ra thị trường gần 600 căn nhà liền kề và khoảng 300 căn shophouse, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, kinh doanh thịnh vượng và đồng thời mở ra cơ hội đầu tư tích lũy tài sản bền vững trong tương lai.

Lễ kick off dự án Đất Việt Green Park, khởi động hành trình bứt phát tại vùng Đất Tổ - Ảnh 1.

Đất Việt Green Park sở hữu "tọa độ kết nối chiến lược" trên trục đường Trường Chinh, một trong những tuyến giao thông quan trọng của khu vực, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới trung tâm hành chính, khu thương mại và các tiện ích hiện hữu của thành phố. Vị trí này được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của dự án đối với cả người mua ở thực và các nhà đầu tư.

Bước sang năm 2026, Phú Thọ trên đà tăng tốc phát triển hạ tầng và kinh tế, mở ra dư địa lớn cho thị trường bất động sản địa phương bứt phá và thu hút dòng tiền đầu tư. Trong bối cảnh đó, các khu đô thị được quy hoạch bài bản, theo xu hướng sống xanh, tiện ích đồng bộ và pháp lý minh bạch như Đất Việt Green Park "bến đỗ an cư, đầu tư sinh lời" cho khách hàng và nhà đầu tư.

Lễ kick off dự án Đất Việt Green Park, khởi động hành trình bứt phát tại vùng Đất Tổ - Ảnh 2.

Sự bắt tay chiến lược giữa Chủ đầu tư Đất Việt, đơn vị phát triển dự án Newhome Việt Nam cùng 12 đại lý phân phối uy tín gồm Hoàng Gia Phú Thọ, Big One Group, Core Realty, Văn Lang Group, One Vision, An Phú Land, Tây Bắc Land, Queen Holding, VNX Việt Trì, GTHome, Red Group và Bigland tạo nên mạng lưới phân phối mạnh mẽ, góp phần gia tăng độ phủ thị trường và lan tỏa sức hút của dự án Đất Việt Green Park tại Phú Thọ.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị phát triển dự án

Công ty cổ phần Bất động sản Newhome Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà CIC, Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Đại lý phân phối chính thức: Hoàng Gia Phú Thọ, Big One Group, Core Realty, Văn Lang Group, One Vision, An Phú Land, Tây Bắc Land, Queen Holding, VNX Việt Trì, GTHome, Red Group, Bigland.

Website: https://datvietgreenpark.vn/

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sân vận động 60.000 chỗ, cao tốc liên vùng và loạt hạ tầng nghìn tỷ đồng loạt đổ bộ tại tỉnh sát vách Hà Nội

Sân vận động 60.000 chỗ, cao tốc liên vùng và loạt hạ tầng nghìn tỷ đồng loạt đổ bộ tại tỉnh sát vách Hà Nội Nổi bật

Khung cảnh khó tin chưa từng thấy tại công trình 18 tỷ USD "khủng" nhất lịch sử của Vingroup

Khung cảnh khó tin chưa từng thấy tại công trình 18 tỷ USD "khủng" nhất lịch sử của Vingroup Nổi bật

Chi tiết mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư mới ở TPHCM

Chi tiết mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư mới ở TPHCM

09:26 , 12/03/2026
Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra điều kiện chuẩn bị khởi công dự án 4.152 tỉ đồng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra điều kiện chuẩn bị khởi công dự án 4.152 tỉ đồng

08:47 , 12/03/2026
Tập đoàn công nghệ của Trung Quốc muốn rót 3 tỷ USD mở rộng 100ha khu công nghiệp tại Bắc Ninh, tạo công ăn việc làm cho 40.000 người

Tập đoàn công nghệ của Trung Quốc muốn rót 3 tỷ USD mở rộng 100ha khu công nghiệp tại Bắc Ninh, tạo công ăn việc làm cho 40.000 người

08:44 , 12/03/2026
Nhà thương mại giá phù hợp khống chế lợi nhuận tối đa 15%

Nhà thương mại giá phù hợp khống chế lợi nhuận tối đa 15%

08:29 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên