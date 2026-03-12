Lễ kick off dự án Đất Việt Green Park, khởi động hành trình bứt phát tại vùng Đất Tổ

Sự kiện đánh dấu cột mốc dự án chính thức ra mắt thị trường và được kỳ vọng trở thành "điểm nóng" của thị trường bất động sản Phú Thọ trong năm 2026.

Với chủ đề "Đất Tổ Tỏa Sáng – Bứt Phá Thành Công", lễ Kick Off dự án Đất Việt Green Park có sự tham dự của đại diện Chủ đầu tư Đất Việt, đơn vị phát triển dự án Newhome Việt Nam, các đối tác ngân hàng, đơn vị truyền thông cùng 12 đại lý phân phối chính thức. Đặc biệt, sự góp mặt của hơn 500 chuyên viên kinh doanh đã tạo nên bầu không khí sôi động, thể hiện quyết tâm đưa Đất Việt Green Park trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản Phú Thọ.

Tại sự kiện, đại diện đơn vị phát triển dự án Newhome Việt Nam đã chia sẻ tầm nhìn và chiến lược phát triển Đất Việt Green Park trong thời gian tới. Theo đó, dự án được định hướng trở thành khu đô thị chuẩn sống xanh, hiện đại và đồng bộ, gắn kết hài hòa với giá trị văn hóa di sản vùng Đất Tổ, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng của cư dân, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng tại thị trường Phú Thọ.

Dự án được với quy mô gần 100ha, được phát triển theo mô hình khu đô thị kiểu mẫu, sở hữu cơ cấu sản phẩm đa dạng gồm nhà ở liền kề, shophouse, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội và quỹ đất thương mại – dịch vụ. Theo lộ trình triển khai, giai đoạn đầu của dự án dự kiến đưa ra thị trường gần 600 căn nhà liền kề và khoảng 300 căn shophouse, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, kinh doanh thịnh vượng và đồng thời mở ra cơ hội đầu tư tích lũy tài sản bền vững trong tương lai.

Đất Việt Green Park sở hữu "tọa độ kết nối chiến lược" trên trục đường Trường Chinh, một trong những tuyến giao thông quan trọng của khu vực, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới trung tâm hành chính, khu thương mại và các tiện ích hiện hữu của thành phố. Vị trí này được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của dự án đối với cả người mua ở thực và các nhà đầu tư.

Bước sang năm 2026, Phú Thọ trên đà tăng tốc phát triển hạ tầng và kinh tế, mở ra dư địa lớn cho thị trường bất động sản địa phương bứt phá và thu hút dòng tiền đầu tư. Trong bối cảnh đó, các khu đô thị được quy hoạch bài bản, theo xu hướng sống xanh, tiện ích đồng bộ và pháp lý minh bạch như Đất Việt Green Park "bến đỗ an cư, đầu tư sinh lời" cho khách hàng và nhà đầu tư.

Sự bắt tay chiến lược giữa Chủ đầu tư Đất Việt, đơn vị phát triển dự án Newhome Việt Nam cùng 12 đại lý phân phối uy tín gồm Hoàng Gia Phú Thọ, Big One Group, Core Realty, Văn Lang Group, One Vision, An Phú Land, Tây Bắc Land, Queen Holding, VNX Việt Trì, GTHome, Red Group và Bigland tạo nên mạng lưới phân phối mạnh mẽ, góp phần gia tăng độ phủ thị trường và lan tỏa sức hút của dự án Đất Việt Green Park tại Phú Thọ.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị phát triển dự án

Công ty cổ phần Bất động sản Newhome Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà CIC, Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Đại lý phân phối chính thức: Hoàng Gia Phú Thọ, Big One Group, Core Realty, Văn Lang Group, One Vision, An Phú Land, Tây Bắc Land, Queen Holding, VNX Việt Trì, GTHome, Red Group, Bigland.

Website: https://datvietgreenpark.vn/