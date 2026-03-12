Tập đoàn công nghệ của Trung Quốc muốn rót 3 tỷ USD mở rộng 100ha khu công nghiệp tại Bắc Ninh, tạo công ăn việc làm cho 40.000 người

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Andy Lin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cooler Master (Trung Quốc).

Theo đại diện doanh nghiệp, dự án của Cooler Master tại Bắc Ninh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 1/2023 và đã điều chỉnh tăng vốn vào tháng 12/2024.

Tính đến nay, tổng vốn đầu tư của dự án đạt khoảng 200 triệu USD. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 10 ha tại Khu công nghiệp Gia Bình 1 và đã hoàn thành giai đoạn I, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2025.

Hiện nhà máy đang sử dụng khoảng 1.300 lao động và dự kiến nhu cầu nhân lực trong năm 2026 sẽ tăng lên khoảng 5.000 người. Với mục tiêu lấy Bắc Ninh làm trung tâm sản xuất chiến lược, tập đoàn cho biết đang nghiên cứu kế hoạch mở rộng dự án với quy mô lớn hơn nhiều so với hiện tại.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến mở rộng thêm khoảng 100 ha đất tại Khu công nghiệp Gia Bình 1 nhằm phát triển các nhà máy mới, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu lấy Bắc Ninh làm điểm tựa sản xuất.

Bên cạnh khu sản xuất, doanh nghiệp cũng đề xuất xây dựng khu nhà ở cho người lao động, cùng các khu nhà ở chuyên biệt dành cho cán bộ, chuyên gia và công nhân nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt lâu dài.

Nếu kế hoạch được phê duyệt và triển khai đầy đủ, tổng vốn đầu tư của Cooler Master tại Bắc Ninh có thể đạt khoảng 3 tỷ USD. Theo tính toán của doanh nghiệp, dự án sau khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn sẽ tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động vào năm 2029.

Trước đề xuất này, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Capella Land - đơn vị phát triển Khu công nghiệp Gia Bình 1 phối hợp chặt chẽ với Cooler Master để thảo luận phương án bố trí quỹ đất cũng như xây dựng mức giá thuê phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch mở rộng đầu tư.

Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp sớm triển khai xây dựng khu ký túc xá cho người lao động, đồng thời xây dựng lộ trình đầu tư chi tiết theo từng giai đoạn. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những dự án FDI quy mô lớn nhất tại Bắc Ninh trong những năm tới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành công nghiệp và thị trường lao động tại địa phương.



