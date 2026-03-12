Lạ lùng: Lãi suất vay mua nhà cao nhưng nhiều nhà đầu tư BĐS xem đây là cơ hội

Trước những lo ngại về xu hướng lãi suất tăng, ông Nguyễn Văn Tân, Tổng Giám đốc AHS Property, cho rằng cần nhìn nhận rõ tác động của chi phí vốn đối với thị trường bất động sản hiện nay.

Theo lãnh đạo AHS Property, phần lớn sản phẩm đang được giao dịch trên thị trường là bất động sản hình thành trong tương lai. Với các dự án này, chủ đầu tư vẫn đang duy trì những chính sách hỗ trợ tài chính rất mạnh cho khách hàng, phổ biến là hỗ trợ lãi suất 0% trong 18–36 tháng.

"Điều này đồng nghĩa với việc chi phí tài chính tăng chủ yếu do nhà phát triển dự án gánh, thay vì chuyển sang phía người mua", ông Tân khẳng định.

Theo vị CEO, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, các chủ đầu tư buộc phải linh hoạt điều chỉnh chính sách bán hàng để thích ứng với thị trường. Một số doanh nghiệp lựa chọn giữ nguyên các ưu đãi hỗ trợ tài chính cho khách hàng.

Trong khi một số khác chuyển sang mô hình thanh toán linh hoạt hơn, chẳng hạn giảm phụ thuộc vào vốn vay hoặc nhận tiền sau khi bàn giao nhà. Nhờ những điều chỉnh này, tác động của lãi suất đến người mua nhà thực tế không quá lớn.

Ông Tân cũng cho rằng nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất là những khách hàng tự vay ngân hàng và phải trả lãi sau khi hết thời gian hỗ trợ. Tuy nhiên, nhóm này hiện không chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng giao dịch trên thị trường.

“Thực tế thị trường vẫn giao dịch bình thường. Các chủ đầu tư luôn phải cạnh tranh với nhau nên chính sách bán hàng vẫn đang rất tốt cho khách hàng”, lãnh đạo AHS Property nói.

Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Đạt Thực, Tổng Giám đốc Trung Thực Land, cho rằng mỗi biến động của thị trường đều có hai mặt.

“Trong nguy có cơ. Khi thị trường tạo ra những áp lực vô hình, nhiều người cảm thấy lo lắng, nhưng với không ít nhà đầu tư lại xem đây chính là cơ hội”, vị CEO Trung Thực Land chia sẻ.

Cũng theo ông Thực, khi lãi suất tăng cao nhà đầu tư sẽ phải xem xét sản phẩm trước khi quyết định mua. Đây cũng là giai đoạn nhà đầu tư sàng lọc được các sản phẩm tốt, không còn mua theo đám đông và cũng không còn chạy theo sóng fomo.

Theo CEO Trung Thực Land, trong giai đoạn thị trường biến động, trên thực tế đã xuất hiện một nhóm nhà đầu tư xem đây là thời điểm thích hợp để mua lại những tài sản có giá trị từ những người đang chịu áp lực tài chính.

Từ đó, ông Thực dự báo thị trường có thể hình thành một tầng lớp mới, là các “cá mập đi săn mồi”. Họ không chỉ mua bất động sản mà còn có thể thâu tóm nhiều loại tài sản khác như nhà máy, xí nghiệp sở hữu cả quỹ đất… để tái cơ cấu vào dự án mới.

Bên cạnh câu chuyện lãi suất, ông Thực cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định đúng chân dung khách hàng cho từng dự án.

Lấy ví dụ với một dự án nhà ở tại khu vực ven Hà Nội, ông cho biết khi hệ thống cao tốc hoàn thiện, thời gian di chuyển từ dự án đến trung tâm Thủ đô có thể chỉ còn khoảng 40–55 phút, tương đương với việc di chuyển giữa nhiều khu vực nội đô vào giờ cao điểm.

Theo ông, có một nhóm khách hàng rất tiềm năng cho những dự án như vậy, đó là tầng lớp người trẻ làm kinh doanh online hoặc thương mại điện tử.

Hiện nay, nhiều người Việt đang hoạt động rất mạnh trong lĩnh vực quảng cáo và bán hàng trực tuyến, thậm chí xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường quốc tế, mang về nguồn ngoại tệ lớn.

Với nhóm khách hàng này, khoảng cách địa lý không phải là yếu tố quá quan trọng bởi họ có thể làm việc từ xa. Thay vào đó, điều họ tìm kiếm là một không gian sống chất lượng, nhiều cây xanh, gần sông, có đầy đủ tiện ích…



