Regal Complex giai đoạn 2: Tái định nghĩa chuẩn mực khu phức hợp hạng sang

Khi bất động sản vượt khỏi khái niệm "Nơi trú ẩn"

Trong thập kỷ qua, bản đồ bất động sản siêu sang toàn cầu tại các siêu đô thị như Singapore, Seoul hay Tokyo đã chứng kiến sự thoái trào của những tòa chung cư đơn lẻ. Giới tinh hoa giờ đây dịch chuyển về các khu phức hợp quy mô lớn, những "thành phố thẳng đứng" nơi không gian sống, thương mại, dịch vụ và trải nghiệm xa xỉ được tích hợp hoàn hảo trong một hệ sinh thái khép kín.

Tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu và làn sóng chuyên gia quốc tế đòi hỏi một chuẩn mực sống mới. Họ không mua những mét vuông diện tích, họ đầu tư vào chất lượng sống dài hạn: Một cộng đồng tinh hoa, hệ thống vận hành chuyên nghiệp và khả năng bảo toàn giá trị tài sản xuyên chu kỳ. Đáp ứng trọn vẹn khao khát đó, Regal Complex vươn lên như một biểu tượng tiên phong tại Đà Nẵng.

Regal Complex: Hệ sinh thái "All-in-One" thế hệ mới

Được chắp bút bởi LAVA (Úc) – "phù thủy" của những công trình bền vững, tòa tháp mang ngôn ngữ thiết kế uốn lượn, mô phỏng những nhịp điệu của sóng và lụa.

Tại Regal Complex, cư dân tận hưởng chuỗi dịch vụ White-Glove (Dịch vụ găng tay trắng) từ khối đế thương mại Flagship Mall, ẩm thực Fine-Dining, đến hệ sinh thái đặc quyền chăm sóc sức khỏe (Wellness Living), tất cả chỉ cách một nút bấm thang máy.

Tại tầng 1 và 2, Regal Mall (8.000m²) mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm đa sắc màu với 6 Flagship Store đẳng cấp.

Sự khác biệt của Regal Complex nằm ở việc áp dụng đồng bộ bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của các dự án Branded Residences toàn cầu. Không gian xa xỉ thể hiện qua layout căn hộ được tinh chỉnh tỷ lệ vàng. Hệ mặt dựng kính Low-E tràn viền kết hợp chiều cao trần vượt chuẩn xóa nhòa ranh giới trong - ngoài, đón trọn ánh sáng tự nhiên và cản tuyệt đối tia UV.

Tầng 2 chính là "trái tim" của hệ sinh thái sức khỏe với 3 trung tâm Wellness Spa chuyên sâu về liệu trình massage mô sâu, thủy nhiệt trị liệu, xông hơi đá muối Himalaya.

Bảng vật liệu tinh tuyển từ các thương hiệu hàng đầu thế giới không chỉ mang lại vẻ đẹp mà còn là nền tảng kỹ thuật đảm bảo độ bền vĩnh cửu, gia tăng giá trị tài sản qua hàng thập kỷ. Đồng thời, toàn bộ không gian tiện ích nội khu được phát triển theo triết lý y tế dự phòng, nâng niu sức khỏe Thân - Tâm - Trí của chủ nhân mỗi ngày chuẩn Wellness.

Bảo chứng đầu tư: Pháp lý vững vàng, đòn bẩy tối ưu

Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc mạnh mẽ, Regal Complex còn được chú ý nhờ hệ thống pháp lý minh bạch và tiến độ xây dựng thần tốc. Sự rõ ràng trong định danh bất động sản biến dự án thành một "hầm trú ẩn" an toàn tuyệt đối cho dòng vốn của các nhà đầu tư sành sỏi.

Tầng 3 tâm điểm là bể bơi vô cực sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn Ngũ Hành Sơn và biển Non Nước.

Đặc biệt, Regal Group tung ra đòn bẩy tài chính vô tiền khoáng hậu cho giai đoạn 2 như chính sách hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng. Trong khi mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản chung vẫn dao động ở mức cao, chính sách này của Regal Group đóng vai trò như một lá chắn lạm phát, giải phóng hoàn toàn áp lực dòng tiền và cho phép nhà đầu tư dễ dàng thâu tóm tài sản triệu đô với mức vốn ban đầu tối ưu nhất.

Hệ thống tiện ích đồng bộ như Gym & Yoga với thiết bị hiện đại, Kid’s Club kích thích sáng tạo cho trẻ nhỏ, Meeting room sang trọng dành cho các doanh nhân thượng lưu…

Bên cạnh đó, khách hàng có thể tham gia chương trình đăng ký ưu tiên (booking) căn hộ trong giai đoạn từ ngày 08/03 đến 17/04/2026 với tối đa 3 nguyện vọng lựa chọn. Cơ chế này cho phép khách hàng chủ động tiếp cận những vị trí căn hộ phù hợp trước khi dự án chính thức mở bán. Đặc biệt, từ nguyện vọng thứ hai trở đi, mỗi lựa chọn sẽ được cộng thêm ưu đãi 10 triệu đồng trên mỗi căn.

Từ tầng 3 đến tầng 19 sẽ là nơi ngự trị của những "tổ ấm" Wellness. Điểm nhấn chính là chiều cao trần lên tới 4,5m và diện tích căn hộ rộng rãi từ 90-150m² tạo không gian sống vượt chuẩn.

Trong giai đoạn Early Bird, khách hàng cũng có thể lựa chọn một trong hai ưu đãi đặc biệt: nhận ngay 100 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán hoặc gói nội thất Wellness Luxury trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, cư dân tương lai còn được miễn phí quản lý vận hành lên đến 3 năm cùng nhiều đặc quyền trong hệ sinh thái Regal Homes, bao gồm các trải nghiệm nghỉ dưỡng, lưu trú và mua sắm tại hệ thống tiện ích của Regal Group trên toàn quốc.

Cột mốc bản lề trong tầm nhìn 15 năm của Regal Group

Giai đoạn 2 của Regal Complex không chỉ là một dự án thương mại, mà là cột mốc lịch sử đánh dấu Hành trình 15 năm vươn mình của Regal Group, từ một nhà phát triển địa ốc trở thành Người kiến tạo phong cách sống toàn cầu.

Đỉnh cao của hành trình sống là các căn Penthouse tầng 20. Kết hợp cùng khu vườn thượng uyển Sky Garden, Regal Complex tạo nên một mảng xanh kỳ vĩ lơ lửng giữa mây trời.

Theo đại diện Ban lãnh đạo Regal Group, trong suốt 15 năm qua, triết lý phát triển của tập đoàn luôn nhất quán: lấy chất lượng sản phẩm, giá trị sống và tầm nhìn dài hạn làm nền tảng. Mỗi dự án không chỉ đơn thuần là một công trình bất động sản, mà được định hướng trở thành một phần của hệ sinh thái phong cách sống bền vững dành cho cộng đồng cư dân.

"Trong suốt hành trình 15 năm, Regal Group luôn theo đuổi mục tiêu kiến tạo những công trình có giá trị lâu dài cho khách hàng và thị trường. Regal Complex giai đoạn 2 là bước tiếp theo trong chiến lược đó, nơi hội tụ các tiêu chuẩn cao về kiến trúc, vận hành và hệ tiện ích wellness. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của các nhà đầu tư hôm nay không chỉ là quyết định sở hữu một tài sản có giá trị, mà còn là việc cùng kiến tạo và lưu giữ những di sản bền vững cho tương lai" - đại diện lãnh đạo Regal Group chia sẻ.