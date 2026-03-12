Vì sao căn hộ bám trục kết nối trở thành lựa chọn của nhà đầu tư trung – dài hạn?

Thay vì chỉ tạo ra các kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố cấu trúc, định hình lại cách thị trường định giá giá trị bất động sản.

Điều này khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chạy theo các thông tin quy hoạch chưa rõ ràng, dòng vốn có xu hướng tìm đến những khu vực có hạ tầng đang và sẽ được triển khai thực tế, nơi khả năng kết nối giao thông và dòng dân cư được cải thiện rõ rệt.

Đô thị đa trung tâm và sự thay đổi trong cấu trúc phát triển

Theo các nghiên cứu về quy hoạch đô thị tại TP.HCM, thành phố đang từng bước chuyển dịch sang mô hình phát triển đa trung tâm gắn với giao thông công cộng. Thay vì tập trung toàn bộ hoạt động kinh tế tại khu vực trung tâm truyền thống, các cực phát triển mới được hình thành tại nhiều khu vực khác nhau trong vùng đô thị mở rộng.

Báo cáo nghiên cứu về quy hoạch đô thị và phát triển TOD của JICA cho thấy hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là metro, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức lại không gian đô thị. Các tuyến giao thông này không chỉ phục vụ di chuyển mà còn trở thành hành lang phát triển đô thị, nơi hình thành các khu dân cư mật độ cao và các trung tâm thương mại – dịch vụ mới quanh các nhà ga.

Khi cấu trúc đô thị thay đổi, cách thị trường định giá bất động sản cũng thay đổi theo. Giá trị của một dự án không còn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách tới trung tâm thành phố, mà ngày càng gắn với khả năng kết nối giao thông và mức độ tiếp cận các hệ thống hạ tầng công cộng.

Vị trí của Bcons NewSky trên trục Quốc lộ 13, gần điểm quy hoạch nhà ga Metro số 2, được xem là khu vực hưởng lợi trực tiếp từ định hướng phát triển giao thông công cộng của TP.HCM. Nguồn: Tập đoàn Bcons

Hạ tầng giao thông và sự thay đổi giá trị bất động sản

Các nghiên cứu về phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (Transit-Oriented Development – TOD) cho thấy khi các tuyến metro và hạ tầng giao thông lớn được triển khai, không gian đô thị thường mở rộng theo các hành lang giao thông, kéo theo sự hình thành các khu dân cư, thương mại và dịch vụ mới dọc tuyến. Nghiên cứu "Các yếu tố thúc đẩy và rào cản trong triển khai mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng tại Đông Nam Á" chỉ ra rằng các dự án giao thông công cộng quy mô lớn có thể thúc đẩy sự hình thành các trung tâm đô thị mới ngoài khu trung tâm truyền thống, đồng thời tái phân bổ dân cư và hoạt động kinh tế trong vùng đô thị.

Ở góc độ giá trị bất động sản, nghiên cứu "Tác động của tuyến Metro số 1 đến giá đất trong mô hình TOD tại TP.HCM" cho thấy giá đất tại các khu vực gần nhà ga metro có thể cao hơn khoảng 12,4% so với những khu vực nằm xa tuyến. Kết quả này cho thấy các dự án nằm gần hành lang giao thông công cộng thường có lợi thế về giá trị trong dài hạn khi hạ tầng được triển khai đồng bộ.

Mặc dù nghiên cứu tập trung vào tuyến Metro số 1, hiệu ứng gia tăng giá trị bất động sản quanh các nhà ga thường mang tính hệ thống đối với các tuyến metro, do sự cải thiện đáng kể về khả năng tiếp cận và thời gian di chuyển. Vì vậy, các tuyến metro đang được quy hoạch hoặc triển khai như Metro số 2 cũng được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng phát triển đô thị và gia tăng giá trị bất động sản tương tự tại các khu vực dọc tuyến.

Căn hộ bám trục kết nối – xu hướng đầu tư dài hạn

Bcons NewSky mặt tiền QL13, cách ga Metro 2 chỉ khoảng 100m. Nguồn: Tập đoàn Bcons

Trong bối cảnh đó, các dự án nằm trên các trục giao thông lớn hoặc gần hệ thống giao thông công cộng thường nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ nhà đầu tư trung và dài hạn. Những dự án này có lợi thế rõ rệt về khả năng kết nối, đồng thời dễ hình thành cộng đồng cư dân ổn định nhờ nhu cầu ở thực từ lực lượng lao động trẻ, chuyên gia và người làm việc tại các khu đô thị lớn.

Tọa lạc tại giao điểm Quốc lộ 13, một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM và Bình Dương, Bcons NewSky sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng khu vực. Theo quy hoạch, dự án chỉ cách nhà ga Metro số 2 khoảng 100m, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống giao thông công cộng trong tương lai và rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm và khu Đông Bắc TP.HCM.

Dự án nằm trong khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư và hạ tầng đô thị tương đối hoàn chỉnh, nhờ đó vừa đáp ứng nhu cầu ở thực vừa có khả năng khai thác cho thuê. Hiện nay, dự án đang giới thiệu thêm Block B, bổ sung nguồn cung căn hộ trong bối cảnh nhiều dự án tại khu vực dọc trục kết nối đang ghi nhận sự quan tâm gia tăng từ người mua nhà.

