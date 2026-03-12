Mở bán Centa Riverside - Sức hút đô thị TOD Ga Trung Mầu, mặt tiền sông tự nhiên

Vị trí giao điểm kết nối, TOD Ga Trung Mầu

Tiếp nối thành công của phân khu 1 và 2, đã bàn giao nhà và sổ hồng cho cư dân, khu đô thị Centa Riverside tiếp tục mở bán phân khu biệt thự đẳng cấp mặt tiền dòng sông tự nhiên Tào Khê.

Dự án tạo sức hút trước hết ở vị trí cửa ngõ Thủ đô, sát nút giao Ninh Hiệp, thừa hưởng hệ thống hạ tầng liên vùng: Vành đai 3/Quốc lộ 1A, Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. Centa Riverside ngay trục đại lộ kết nối Hà Nội và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Từ đây, cư dân sẽ chỉ mất 15 phút vào Hồ Tây và 20 phút để đến Sân bay quốc tế 5 sao lớn nhất miền Bắc (dự kiến bước đầu hoàn thiện cuối 2026 để phục vụ APEC 2027).

Centa Riverside có vị trí kết nối chiến lược cửa ngõ Thủ đô

Điểm đột phá của dự án là ngay ga Trung Mầu, "nút giao kép" của đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và metro Hà Nội - Gia Bình. Ga Trung Mầu không chỉ là điểm nút giao thông quan trọng của Đông Bắc Hà Nội, mà khu vực quanh ga được định hướng phát triển không gian đô thị nén, từ đó gia tăng nhu cầu an cư - dịch vụ - thương mại.

Biệt thự ven sông trong đô thị all-in-one

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng thu hẹp, nhu cầu sở hữu không gian sống xanh, riêng tư và tiện ích khép kín tiếp tục tăng, dòng biệt thự sông đang thu hút cả người ở thực và giới đầu tư - đặc biệt là các dự án có quy hoạch All-in-one như Centa Riverside tại đại đô thị VSIP Bắc Ninh.

Công viên trung tâm và Trung Nguyên E-coffee giữa lòng Centa Riverside

Tại Centa Riverside, dòng biệt thự sông được phát triển theo định hướng sống xanh - riêng tư, với mật độ xây dựng thấp, chú trọng mảng xanh, mặt nước và hệ tiện ích: công viên trung tâm, Trung Nguyên E-coffee, chuỗi sân pickleball, trường liên cấp… Mặt sông Tào Khê tự nhiên và dải công viên bờ sông trở thành lớp đệm cảnh quan xanh, thoáng mát để cư dân trải nghiệm dạo bộ, thư giãn mỗi ngày.

Villa sông Centa Riverside với thiết kế 3 tầng, hướng sông, sân vườn rộng, phù hợp cho các gia đình nhiều thế hệ, muốn nâng cấp chất lượng sống và các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản tích lũy dài hạn.

Cơ hội đầu tư theo nhịp hạ tầng và nhu cầu ở thực

Bất động sản luôn tăng trưởng mạnh ở các giao điểm hạ tầng, nơi hưởng lợi mạnh mẽ từ luồng di chuyển, logistics, dịch vụ và tăng trưởng dân cư. Với Centa Riverside, động lực tăng trưởng đến từ ba yếu tố:

Thứ nhất, "đầu vào" thấp tạo biên độ tăng trưởng tốt. Villa sông Centa Riverside rộng 225m2 chỉ từ 17 tỷ trong giai đoạn mở bán, đi cùng chính sách hỗ trợ tài chính tốt. Đây là thời điểm vàng dành cho nhóm khách hàng muốn nắm bắt cơ hội gia tăng giá trị tài sản theo nhịp hạ tầng và lộ trình lấp đầy dân cư.

Khu đô thị Centa Riverside quy hoạch tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu ở thực

Thứ hai, hạ tầng và quy hoạch TOD. Khu vực quanh Ga Trung Mầu sẽ hình thành hệ sinh thái đô thị nén, không gian cao tầng tích hợp nhà ở - thương mại và dịch vụ sẽ phát triển nhanh, tạo nhịp sống sầm uất. Lúc này, phân khu biệt thự ven sông tự nhiên, vừa gần ga Trung Mầu vừa sở hữu tiện ích khép kín như Centa Riverside sẽ tạo nên giá trị sống khác biệt, riêng tư và đẳng cấp.

Thứ ba, thanh khoản bởi nhu cầu an cư thực và lực cầu chuyên gia. Khu vực Đông Bắc Hà Nội là điểm đến của dòng vốn FDI, công nghiệp và dịch vụ. Nhu cầu nhà ở chất lượng cao (đặc biệt là không gian thấp tầng, tiện ích hoàn chỉnh, môi trường sống xanh) đến từ đội ngũ hàng chục ngàn quản lý và chuyên gia tại các Khu công nghiệp lân cận, và đặc biệt đến từ nhu cầu di dời gần một triệu dân ra khỏi nội đô theo chủ trương của thành phố Hà Nội

Thêm vào đó Centa Riverside đang hưởng lợi trực tiếp từ dự án Khu công nghệ cao Phù Đổng, đối diện dự án qua sông Tào Khê, vừa được phê duyệt tháng 2/2026. Với quy hoạch xanh - thông minh trên diện tích 446 ha, đại dự án này không chỉ tái định nghĩa khái niệm khu công nghệ cao, sinh thái, của Hà Nội mà còn mở ra nhu cầu nhà ở khổng lồ cho 50.000 - 75.000 lao động và chuyên gia trong tương lai gần.

Centa Riverside vì thế vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa là kênh tích lũy tài sản bền vững trong dài hạn.

Chính sách bán hàng và quà tặng lễ mở bán

Sau giai đoạn nhận booking, Centa Riverside chính thức tổ chức sự kiện mở bán dòng sản phẩm cuối cùng đẹp nhất dự án: Biệt thự sông. Sự kiện diễn ra ngày 22/3/2026 tại VSIP Bắc Ninh, mang đến cơ hội tiếp cận sớm giỏ hàng đẹp, số lượng giới hạn cùng nhiều ưu đãi.

Sự kiện mở bán Centa Riverside 22/3/2026

Tại sự kiện mở bán, khách hàng tham dự sẽ được giới thiệu thông tin mới nhất về dự án, các gói hỗ trợ tài chính và tư vấn chuyên sâu.

Chương trình ưu đãi:

Hỗ trợ tài chính: vay ngân hàng đến 70% giá trị nhà (BIDV, Vietcombank, PublicBank, Sacombank), an tâm đầu tư với ưu đãi "24 tháng 0 gốc - lãi".

Chiết khấu ngay 1% giá trị sản phẩm và tặng 02 chỉ vàng trong ngày mở bán.

Bốc thăm may mắn trúng các phần quà giá trị (Xe máy SH Mode, Iphone 16 Promax, Voucher mua sắm,...).

Chiết khấu 1% cho khách hàng thân thiết, khách hàng mua từ 02 căn.

Chiết khấu 10% trên số tiền thanh toán sớm.

Miễn phí 24 tháng phí quản lý.

Cơ hội rút thăm trúng thưởng Oto Lexus RX 350H dành cho tất cả khách hàng sở hữu sản phẩm Centa Riverside Zone 3 và 4 (phân khu đang mở bán).

Lưu ý: Chính sách và quà tặng áp dụng theo thời điểm mở bán và có thể thay đổi theo thông báo của đơn vị phát triển dự án.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia sự kiện mở bán 22/3/2026 tại: www.centariverside.vn