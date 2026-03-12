Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nghiên cứu, đề xuất làm tuyến metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

12-03-2026 - 08:25 AM | Bất động sản

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đề xuất cơ chế đặc biệt kéo dài tuyến metro số 1 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu đề xuất làm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nối dài đến trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp.

Đề xuất cơ chế đặc thù cho metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19-12-2025

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế đặc thù để triển khai dự án đường sắt đô thị kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến sân bay Long Thành theo kết luận của Thủ tướng.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận cho tỉnh triển khai thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới của tỉnh và sân bay Long Thành, theo quy định về xây dựng công trình khẩn cấp.

Tỉnh Đồng Nai tính toán khung giờ dự kiến đi metro số 1 di chuyển qua ga Thủ Đức, ga ở trung tâm hành chính để từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành và ngược lại chỉ mất khoảng 40 phút.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TPHCM trình Thủ tướng quyết định các cơ chế đặc thù đối với từng công trình quy định về khảo sát, thiết kế xây dựng.

Trước đó, vào cuối năm 2025, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua nghị quyết giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh là Đồng Nai và TPHCM. Trong đó, tổng chiều dài tuyến metro phía Đồng Nai là 41,4 km.

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao động

