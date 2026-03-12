Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra điều kiện chuẩn bị khởi công dự án 4.152 tỉ đồng

12-03-2026 - 08:47 AM | Bất động sản

Dự án KCN Tam Anh - An An Hòa có quy mô hơn 435 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.152 tỉ đồng dự kiến khởi công ngày 24-3.

Chiều 11-3, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đi kiểm tra Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - An An Hòa (xã Tam Anh), Dự án Đường nối KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đi KCN Tam Anh (giai đoạn 2); có buổi làm việc với chủ đầu tư và các ngành chức năng về các dự án liên quan.

Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra khởi công dự án 4 . 152 Tỉ đồng KCN Tam Anh - Ảnh 1.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra thực địa dự án

Theo báo cáo của Công ty CP KCN và đô thị An An Hòa (chủ đầu tư), Dự án KCN Tam Anh – An An Hòa có quy mô 435,8 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.152 tỉ đồng, được chia thành 6 khu để thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư.

Đối với phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với diện tích khoảng 27 ha, doanh nghiệp đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đang thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định.

Ngày 6-3, hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1 đã được nộp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra khởi công dự án 4 . 152 Tỉ đồng KCN Tam Anh - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc với nhà đầu tư và các sở, ngành

Chủ đầu tư dự kiến tổ chức lễ khởi công dự án vào cuối tháng 3, gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Quảng Nam (24-3) và Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29-3).

Dự án KCN Tam Anh – An An Hòa khi hoàn thành được kỳ vọng trở thành động lực thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai hoàn thiện hồ sơ đăng ký UBND TP để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, xin chủ trương khởi công dự án vào ngày 24-3.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cùng các ngành chức năng phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, để đảm bảo khởi công dự án vào ngày 24-3 theo kế hoạch.

Ông Phan Thái Bình đề nghị nhà đầu tư khẩn trương ký kết hợp tác với các đơn vị giải phóng mặt bằng, cố gắng phấn đấu giải phóng toàn bộ mặt bằng dự án trong năm 2026.

Về Dự án Đường nối KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đi KCN Tam Anh KCN, ông Phan Thái Bình yêu cầu chậm nhất ngày 30-3 phải bàn giao mặt bằng; thực hiện thi công hoàn thành toàn bộ tuyến đường trước ngày 30-6 - theo đúng cam kết của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.


Theo Trần Thường

Người Lao động

