Hiệp hội BĐS Việt Nam: Tư vấn, phản biện chính sách là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong năm 2026

Hội nghị do TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Uỷ viên BTV Thành uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội làm chủ tọa.

Về phía các khách mời cơ quan Trung ương, Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ); bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng); ông Phạm Ngô Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Khôi nhìn nhận, từ cuối 2024 đến năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng. Các chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Trung ương đang tạo ra động lực cải cách lớn, thúc đẩy giải phóng nội lực, tập trung nguồn lực cho phát triển đất nước.

Với riêng lĩnh vực bất động sản, trong năm qua, thị trường cũng ghi nhận nhiều cơ chế, chính sách được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện thể chế cho thị trường. Nổi bật là Nghị quyết 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Với vai trò là tổ chức nghề nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp bất động sản, TS. Nguyễn Văn Khôi cho biết, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò "cầu nối" giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước, tham gia góp ý nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư.

Bên cạnh góp ý, phản biện chính sách, VNREA và các đơn vị trực thuộc còn tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, tọa đàm chuyên đề nhằm thúc đẩy đối thoại chính sách và lan tỏa các xu hướng phát triển bền vững. Thông qua các sự kiện này, nhiều ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, luật sư và doanh nghiệp đã được tổng hợp, trở thành cơ sở quan trọng cho các kiến nghị của Hiệp hội gửi tới cơ quan quản lý.

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Khôi, công tác đối ngoại, công tác xã hội, công tác kiện toàn tổ chức đã được VNREA thực hiện nghiêm túc, tích cực và ghi nhận nhiều kết quả tốt trong năm 2026.

Đánh giá vai trò của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thời gian qua, phát biểu tại hội nghị, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) nhìn nhận, VNREA đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, qua đó đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thị trường bất động sản.

Theo bà, với vai trò là "cầu nối" giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, cùng kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, VNREA đã hỗ trợ các bộ, ngành, trong đó có Bộ Xây dựng, trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện thể chế và chính sách liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản cũng đánh giá cao việc VNREA đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp trong nước được kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp bất động sản quốc tế; đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Phạm Ngô Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đánh giá cao vai trò của VNREA trong năm vừa qua, đặc biệt là việc tham gia vào công tác sửa đổi một loạt quy định về quản lý đất đai, đồng thời bày tỏ kỳ vọng: "Hiệp hội sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động kết nối hội viên, trở thành cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước. Qua đó, giúp chúng tôi tổng hợp khó khăn, vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp phản ánh để chúng tôi có giải pháp tháo gỡ kịp thời cho thị trường, giúp thị trường khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai".

Đối với bất động sản công nghiệp, ông Phạm Ngô Hiếu cho biết, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để thiết kế các cơ chế ưu đãi và hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực và hạn chế tình trạng đầu cơ. Bởi thực tế cho thấy, có doanh nghiệp được giao quỹ đất công nghiệp lớn nhưng khai thác chưa hiệu quả, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa lại rất khó tiếp cận nguồn lực đất đai.

Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện trên thực tế có phát sinh những khó khăn, vướng mắc gì, Bộ Nông nghiệp và Môi trường rất mong nhận được các ý kiến phản ánh từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách.

Ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ), cũng bày tỏ kỳ vọng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam bước vào năm 2026 và giai đoạn tiếp theo tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình đối với cộng đồng doanh nghiệp và thị trường bất động sản.

Theo ông Giang, thị trường đang đứng trước nhiều kỳ vọng mới nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về tính minh bạch, chuyên nghiệp. Trên tinh thần đó, đại diện Bộ Nội vụ đề nghị Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò "cầu nối" giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường trao đổi thường xuyên để kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; chuyển tải đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp; từ đó góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các điểm nghẽn của thị trường.

Cùng với đó, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) bày tỏ tin tưởng Hiệp hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc tập hợp trí tuệ các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp để tham gia sâu hơn vào quá trình góp ý, phản biện chính sách, đặc biệt là các chính sách liên quan đến nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản và phát triển đô thị.

Trình bày báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Hiệp hội, ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam cho biết, bám sát tinh thần Đại hội XIV về "tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn", VNREA xác định tư vấn, phản biện chính sách là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong năm nay.

Cùng với đó, Hiệp hội cũng chú trọng các vấn đề như cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); vấn đề minh bạch hóa thông tin và xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai, thị trường bất động sản và các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số bất động sản, phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững...

Với chức năng của mình, trong năm nay, VNREA cũng sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp và kết nối nguồn lực hội viên, góp phần thúc đẩy các định hướng phát triển nhà ở, đô thị và thị trường bất động sản phù hợp với mô hình tăng trưởng mới của nền kinh tế. Đồng thời, Hiệp hội ưu tiên các đề xuất nhằm xây dựng thị trường minh bạch hơn, ổn định hơn và cân bằng cung - cầu, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực xã hội cho tăng trưởng.