Sắp xuất hiện WorldHotels Residences tại TP.HCM

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Lusso Saigon - tòa tháp Branded Residences được quản lý vận hành bởi WorldHotels™ tại TP.HCM đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư.

Bổ sung nguồn cung Branded Residences giữa làn sóng FDI đổ bộ

Thông tin từ Sở Tài Chính TP.HCM, hai tháng đầu năm 2026, Thành phố thu hút gần 980 triệu USD vốn FDI, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước, hướng tới mục tiêu 11 tỷ USD với trọng tâm công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, logistics và tài chính quốc tế. Cụ thể, TP.HCM cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 286 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 242,8 triệu USD. Các nhà đầu tư này đã cam kết giải ngân khoảng 60% tổng vốn, tương đương 1,2 tỷ USD, ngay trong quý 2/2026. Với việc cam kết giải ngân sớm ở tỷ lệ cao cho thấy mức độ sẵn sàng và quyết tâm triển khai dự án, đồng thời giúp Thành phố có cơ sở thực chất để hiện thực hóa mục tiêu thu hút FDI trong cả năm.

Được biết, TP.HCM vẫn dẫn đầu cả nước về quy mô vốn FDI còn hiệu lực, với 142,9 tỷ USD và 20.756 dự án đang hoạt động. Quy mô này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - tài chính của Thành phố trong mạng lưới sản xuất và dịch vụ khu vực.

Nhìn vào bức tranh kinh tế chung của TP.HCM có thể thấy, làn sóng FDI đổ bộ đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp nước ngoài cũng liên tục đổ về, họ không chỉ sở hữu dòng vốn tỷ đô, công nghệ hiện đại mà còn mang theo lượng lớn chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao đến đây. Hiện TP.HCM quy tụ hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đang làm việc tập trung tại các lõi khu vực doanh nghiệp FDI, dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Điều này tất yếu đòi hỏi lượng lớn nguồn cung căn hộ cao cấp đáp ứng nhu cầu sinh sống khắt khe của tệp khách này.

Ghi nhận thực tế, thị trường TP.HCM không thiếu căn hộ cao cấp, nhưng phần lớn tập trung vào thiết kế, tiện ích và vị trí. Số dự án đạt chuẩn Branded Residences tại TP.HCM hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giới chuyên gia bất động sản cũng cho rằng, trong bức tranh tăng trưởng FDI và mục tiêu phát triển hai con số của TP.HCM, các dự án Branded Residences đang trở thành "hạ tầng mềm" cho lực lượng chuyên gia quốc tế. Bởi việc bổ sung nguồn cung ở phân khúc Branded Residences, có thương hiệu khách sạn quốc tế tham gia vận hành được xem là bước đi phù hợp để TP.HCM bắt kịp tốc độ dịch chuyển của dòng vốn đầu tư toàn cầu khi thu hút nhóm khách thuê chuyên gia dài hạn theo thời gian đầu tư của các doanh nghiệp FDI.

WorldHotels mang gì đến Lusso Saigon tại TP.HCM?

Với hơn 55 năm di sản và phát triển, WorldHotels được công nhận toàn cầu là một trong những bộ sưu tập khách sạn và khu nghỉ dưỡng độc lập danh giá trên thế giới. Tính đến hiện tại, WorldHotels đã quản lý vận hành hơn 160 khách sạn và khu resort cao cấp tại loạt điểm đến như Mỹ, Mexico, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Úc, Ý,... tương đương gần 50.000 phòng trên toàn cầu.

Theo đại diện WorldHotels, việc thương hiệu này tham gia quản lý vận hành tòa tháp Lusso Saigon tại TP.HCM không dừng lại ở yếu tố tăng nhận diện, trọng tâm phát triển WorldHotels Residences trong thời gian tới, mà mang theo kỳ vọng lan tỏa tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình quản lý và đào tạo nhân sự theo mô hình khách sạn quốc tế đến thành phố mới sôi động và tiềm năng.

Tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe tạo nên sự minh bạch và bảo chứng tài sản ổn định cho chủ nhân Lusso Saigon

Theo đó, ngay từ giai đoạn đầu, WorldHotels đã tham gia thẩm định các tiêu chí về vị trí, thiết kế, kiến trúc, chất lượng xây dựng, quy hoạch tiện ích và định hướng dài hạn của chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án Lusso Saigon. Đồng thời xây dựng hệ thống tư vấn tiêu chuẩn, xây dựng quy trình dịch vụ, đào tạo đội ngũ và thiết lập cơ chế giám sát khắt khe, đảm bảo vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và ổn định trong dài hạn.

"Bản chất của WorldHotels Residences là chuyển giao DNA dịch vụ khách sạn 5 sao vào đời sống thường nhật của cư dân với chuẩn mực quốc tế và tính cá nhân hóa cao. Có thể kể đến như dịch vụ housekeeping theo "gu" chủ nhân (chọn giờ phục vụ phù hợp với lịch sinh hoạt cá nhân, dọn dẹp theo yêu cầu, dịch vụ giặt ủi - chăm sóc đồ hiệu, cây cảnh); Bộ phận dịch vụ sẽ đóng vai trò là "trợ lý" cá nhân cho cư dân (hỗ trợ đặt vé máy bay, nhà hàng, tổ chức tiệc gia đình với đầu bếp riêng, huấn luyện viên về sức khỏe, dinh dưỡng),… Từ đó, giúp chủ nhân căn hộ giải phóng thời gian cho công việc, sống chất lượng hơn và được bảo chứng tài sản nhờ các tiêu chuẩn dịch vụ đồng bộ", đại diện WorldHotels chia sẻ.

Phối cảnh hồ bơi Sky Pool tại tháp Lusso Saigon

Với nền tảng quản lý vận hành vững chắc từ WorldHotels kết hợp cùng các giá trị nội tại vượt trội về vị trí mặt tiền đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ rộng 60m; quy hoạch có trạm Metro trước nhà; sở hữu trung tâm thương mại Lusso Plaza 3 tầng ngay dưới chân tòa nhà, 20.000m2 thương mại với Phố mua sắm Nhật - Hàn - Việt, phòng khám Nhật Bản, 2 trường học nội khu chuẩn quốc tế, hồ bơi Sky Pool, sân Pickleball,.... Lusso Saigon được kỳ vọng là toà tháp Branded Residences đáng trải nghiệm bậc nhất TP.HCM. Đồng thời, hình thành dòng tiền khai thác bền vững, tính thanh khoản cao dành cho nhà đầu tư với nguồn chuyên gia, lao động chất lượng cao sẵn có tại khu vực. Bởi đây chính bước nâng chuẩn cần thiết, hòa cùng nhịp hội nhập, sống quốc tế ngay giữa lòng TP.HCM.