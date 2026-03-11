Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Đề xuất mở rộng QL21A đoạn Sơn Tây - Xuân Mai lên 80 mét bằng hình thức BT

11-03-2026 - 07:47 AM | Bất động sản

Tuyến QL21A đoạn Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai dài 25,7 km vừa được nhà đầu tư đề xuất cải tạo, mở rộng lên 80 mét bằng hình thức BT.

Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành phố vừa đề xuất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 21 đoạn Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai theo phương thức đối tác công tư hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (BT).

Mục tiêu nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực phía Tây của Thủ đô theo quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho chuỗi đô thị về phía Tây gồm Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai; cùng với đó là hiện thực hóa quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm với định hướng đa cực, đa trung tâm, đa kết nối.

QL21A đoạn qua Xuân Mai, Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Về quy mô, Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành phố đề xuất: Với tuyến đường Quốc lộ 21 đoạn Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai được cải tạo, nâng cấp toàn diện, đồng bộ; đoạn từ nút giao Hòa Lạc đến ranh giới hành chính Hà Nội - Phú Thọ mở rộng lên thành 80 mét; đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ và xã Xuân Mai nâng cấp, mở rộng lên 70 mét. Tổng chiều dài toàn bộ dự án khoảng 25,7km.

Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành phố đề xuất TP Hà Nội cho thực hiện đồng thời dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp giao thông tuyến đê Hữu Đáy nằm trên địa bàn xã Quốc Oai (Đoạn Km5+500 đến Km 9+340) và (Đoạn Km 11+740 đến K16+000). Dự án cũng được đề xuất thực hiện dự án theo mô hình đối tác công tư (PPP), hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Trong thông báo lấy ý kiến về đề xuất trên với các sở ngành chuyên môn, Sở Tài chính Hà Nội cho biết, quỹ đất dự kiến đề xuất làm đối ứng cho nhà đầu tư là dự án Khu đô thị sinh thái, sân golf tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội với tổng diện tích là 336 ha.

Trọng Đảng

Tiền Phong

