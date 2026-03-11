Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị phường Hồng Hà thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng qua địa bàn. Phường cần định hình rõ các nhiệm vụ trước, trong và sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án để triển khai bảo đảm hiệu quả.

Ngày 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc , Trưởng đoàn kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì các hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín; Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà.

Bí thư Hà Nội yêu cầu làm tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: PV.

Tại phường Hồng Hà, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ, dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn tuyệt đối.

Về định hướng phát triển phường trong giai đoạn tới, ông Ngọc lưu ý cấp ủy, chính quyền phường Hồng Hà đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng qua địa bàn.

Phường cần định hình rõ các nhiệm vụ trước, trong và sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án để triển khai bảo đảm hiệu quả, trong đó, cần quan tâm cuộc sống của người dân.

Nhấn mạnh giai đoạn phát triển mới của phường đặt ra yêu cầu cao hơn, Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lưu ý phường cần cụ thể hóa nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền trên địa bàn phường phải nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, đồng thời kiến tạo phát triển địa phương. Hai nhiệm vụ quan trọng này cần đặt trong từng giai đoạn cụ thể để phát triển phường văn minh, bản sắc và đột phá trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Hà Nội yêu cầu làm tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tại xã Thường Tín, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xã Thường Tín tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026 của thành phố. Xã cần đẩy mạnh phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, cần quan tâm đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động, từng bước chuyển từ lao động nông nghiệp, thủ công năng suất thấp, thu nhập thấp, không ổn định sang lao động có trình độ chuyên môn cao, tạo việc làm ổn định tại các cụm công nghiệp làng nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân...

