Tuyến metro 102.000 tỷ đồng, dài hơn 54 km kết nối đại đô thị 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có diễn biến mới

11-03-2026 - 07:30 AM | Bất động sản

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp ngày 5/3 nghe báo cáo về hướng tuyến và các công trình dọc tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Theo nội dung kết luận, lãnh đạo TP.HCM giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cùng nhà đầu tư hoàn thiện phương án hướng tuyến và vị trí các công trình trên tuyến, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị tham dự cuộc họp. Phương án sau khi hoàn thiện phải bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành, đồng thời sẽ được thẩm định trước khi trình UBND TP.HCM xem xét trong tháng 3/2026.

Một nội dung đáng chú ý được nêu trong thông báo là đối với khu vực Nhà Rồng – Khánh Hội, thành phố thống nhất nghiên cứu phương án bố trí đoạn tuyến đi ngầm qua khu vực này theo đề xuất của các đơn vị tại cuộc họp. Cùng với đó, cần nghiên cứu bố trí điểm chuyển tiếp từ đoạn tuyến đi ngầm lên đoạn tuyến trên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp xây dựng nhà ga phù hợp với điều kiện khai thác và không gian đô thị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP.HCM cũng lưu ý khi nghiên cứu phương án hướng tuyến phải bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án, đồng thời hạn chế tối đa việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Phương án hướng tuyến cũng cần bảo đảm khoảng cách an toàn, giảm thiểu ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu cũng như các dự án dự kiến triển khai trong thời gian tới, như không gian ngầm Công viên 23/9, khu vực Nhà Rồng – Khánh Hội và các cây cầu trên tuyến.

Điểm cuối của metro Bến Thành – Cần Giờ đặt tại khu đất 39 ha tiếp giáp Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Dự án metro Bến Thành – Cần Giờ đã được động thổ ngày 19/12/2025, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed (công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Điểm đầu của tuyến đặt tại Công viên 23/9 (ga Bến Thành) và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Theo quyết định phê duyệt, tuyến được thiết kế đường đôi, khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa, với tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h và tổng chiều dài hơn 54 km.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng 2 nhà ga gồm Bến Thành và Cần Giờ. 4 ga còn lại gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh sẽ được triển khai ở giai đoạn 2 khi nhu cầu khai thác tăng lên.

Theo dự kiến, thời gian xây dựng công trình khoảng 30 tháng, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác vận hành trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga thuộc giai đoạn 2).


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

